Процесс сбора хлопка решено механизировать - постановление

В правительстве одобрили план мероприятий по повышению механизации сбора хлопчатника и организации производства хлопкоуборочных машин в 2020–2026 годах.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло документ, который обеспечивает повышение уровня механизации сбора урожая хлопчатника в регионах, передает пресс-служба Минюста.

В соответствии с документом, будет ускорено внедрение механизации сбора урожая хлопчатника:

- на первом этапе (2020–2022 годы) в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях;

- на втором этапе (2023–2026 годы) во всех остальных регионах республики.

В 2020-м сохранится порядок покрытия расходов Министерством финансов в размере 30 процентов за использование услуг машин при сборе урожая хлопка в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

В правительстве одобрили план мероприятий по повышению механизации сбора хлопчатника и организации производства хлопкоуборочных машин в 2020–2026 годах.

Предприятиям, входящим в систему АО "Узагротехсаноатхолдинг", разрешено, в порядке исключения:

- закупать комплектующие, сырье и материалы для производства сельскохозяйственной техники, заключать прямые договоры на транспортные услуги и другие услуги без проведения тендеров путем отбора лучших предложений;

Мониторинг МОТ за сбором хлопка в Узбекистане хотят передать журналистам >>

- осуществлять уплату НДС с задержкой в 270 дней со дня помещения товаров в таможенный режим выпуска для свободного обращения (ввоза) при импорте комплектующих изделий, сырья и материалов.