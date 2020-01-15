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Процесс сбора хлопка решено механизировать - постановление

© Sputnik / В. Калинин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13224174/Protsess-sbora-khlopka-resheno-mekhanizirovat---postanovlenie.html

В правительстве одобрили план мероприятий по повышению механизации сбора хлопчатника и организации производства хлопкоуборочных машин в 2020–2026 годах.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло документ, который обеспечивает повышение уровня механизации сбора урожая хлопчатника в регионах, передает пресс-служба Минюста.

Сбор хлопка
© Sputnik / Алексей Куденко
В Узбекистане установлена стоимость сбора хлопка-сырца

В соответствии с документом, будет ускорено внедрение механизации сбора урожая хлопчатника:

- на первом этапе (2020–2022 годы) в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях;

- на втором этапе (2023–2026 годы) во всех остальных регионах республики.

В 2020-м сохранится порядок покрытия расходов Министерством финансов в размере 30 процентов за использование услуг машин при сборе урожая хлопка в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

В правительстве одобрили план мероприятий по повышению механизации сбора хлопчатника и организации производства хлопкоуборочных машин в 2020–2026 годах.

Предприятиям, входящим в систему АО "Узагротехсаноатхолдинг", разрешено, в порядке исключения:

- закупать комплектующие, сырье и материалы для производства сельскохозяйственной техники, заключать прямые договоры на транспортные услуги и другие услуги без проведения тендеров путем отбора лучших предложений;

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- осуществлять уплату НДС с задержкой в 270 дней со дня помещения товаров в таможенный режим выпуска для свободного обращения (ввоза) при импорте комплектующих изделий, сырья и материалов.




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