Санкт-Петербург потратит 1,5 млн рублей на праздник для мигрантов

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В частности, в Северной столице России пройдут несколько концертов национальных коллективов, на которых можно будет увидеть узбекские, таджикские, кавказские и русские народные танцы.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Правительство Санкт-Петербурга выделит 1,43 миллиона рублей на проведение четырех праздничных мероприятий для мигрантов, сообщается на сайте госзакупок.
Иностранцев ознакомят с традициями русского национального чаепития, а для их детей организуют развлекательную программу.
Кроме того, запланированы несколько концертов национальных коллективов, на которых можно будет увидеть узбекские, таджикские, кавказские и русские народные танцы.
Также гостей мероприятий проконсультируют по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства и получения социальной, медицинской и правовой помощи.
Напомним, в конце декабря Министерство иностранных дел Узбекистана назначило нового Генерального консула республики в Северной столице России. Им стал Алишер Бабаев.