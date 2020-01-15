Санкт-Петербург потратит 1,5 млн рублей на праздник для мигрантов

В частности, в Северной столице России пройдут несколько концертов национальных коллективов, на которых можно будет увидеть узбекские, таджикские, кавказские и русские народные танцы.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Правительство Санкт-Петербурга выделит 1,43 миллиона рублей на проведение четырех праздничных мероприятий для мигрантов, сообщается на сайте госзакупок.

Иностранцев ознакомят с традициями русского национального чаепития, а для их детей организуют развлекательную программу.

Кроме того, запланированы несколько концертов национальных коллективов, на которых можно будет увидеть узбекские, таджикские, кавказские и русские народные танцы.

Также гостей мероприятий проконсультируют по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства и получения социальной, медицинской и правовой помощи.

Напомним, в конце декабря Министерство иностранных дел Узбекистана назначило нового Генерального консула республики в Северной столице России. Им стал Алишер Бабаев.