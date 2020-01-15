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Народные танцоры в национальных костюмах выступают во время торжеств

Санкт-Петербург потратит 1,5 млн рублей на праздник для мигрантов

© AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13224333/Sankt-Peterburg-potratit-15-mln-rubley-na-prazdnik-dlya-migrantov.html

В частности, в Северной столице России пройдут несколько концертов национальных коллективов, на которых можно будет увидеть узбекские, таджикские, кавказские и русские народные танцы.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Правительство Санкт-Петербурга выделит 1,43 миллиона рублей на проведение четырех праздничных мероприятий для мигрантов, сообщается на сайте госзакупок. 

Иностранцев ознакомят с традициями русского национального чаепития, а для их детей организуют развлекательную программу.

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Кроме того, запланированы несколько концертов национальных коллективов, на которых можно будет увидеть узбекские, таджикские, кавказские и русские народные танцы.

Также гостей мероприятий проконсультируют по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства и получения социальной, медицинской и правовой помощи.

Напомним, в конце декабря Министерство иностранных дел Узбекистана назначило нового Генерального консула республики в Северной столице России. Им стал Алишер Бабаев. 

Теги:
Россия, трудовые мигранты, Мигранты, Узбекистан, праздник, Санкт-Петербург



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