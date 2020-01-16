В Узбекистане опубликован закон о смягчении наказания за клевету

Предлагается исключить наказание, ограничивающее или лишающее свободы до 1 года, оставив штраф от 200 до 400 базовых расчетных величин.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Узбекистане Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента опубликован для обсуждения законопроект, предусматривающий исключение из Уголовного кодекса нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление, сообщается на официальном сайте.

"В соответствии с проектом закона, из санкции части 2 статьи 139 УК ("Клевета") предлагается исключить наказание в виде ограничения свободы до 1 года или лишения свободы до 1 года, оставив наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчетных величин или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов", - говорится в сообщении.

В данной части будет закреплена ответственность за клевету и оскорбление "в информационных ресурсах сети "Интернет".

За клевету, соединенную с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, повлекшую за собой тяжкие последствия, совершенную опасным рецидивистом, из корыстных или иных низменных побуждений существует норма, связанная с ограничением свободы от 1 до 3 лет или лишением свободы до 3 лет. Вместо этого предлагается ввести наказание в виде штрафа от 400 до 500 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов.

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А вот часть 2 статьи 140 УК ("Оскорбление") предлагается изложить в новой редакции, также включив упоминание Интернета: "оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте, в средствах массовой информации либо информационных ресурсах сети "Интернет".

Законопроектом также предлагается дополнить статью 327 Уголовно-процессуального кодекса (сообщения СМИ, которые могут служить поводами к возбуждению уголовного дела) фразой "и информационные ресурсы сети "Интернет".

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Напомним, ранее президент Узбекистана поручил Агентству информации и массовых коммуникаций проработать вопрос об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Глава государства также дал указание усилить систему защиты журналистов от незаконных действий или решений госорганов и должностных лиц.