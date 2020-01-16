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Заключенные в колонии

В 2019-м в узбекские тюрьмы отправили почти семь тысяч человек

Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200116/13232838/V-2019-godu-v-uzbekskie-tyurmy-otpravili-pochti-sem-tysyach-chelovek-.html

Между тем за прошедший год в республике заметно уменьшилось количество совершаемых уголовных преступлений.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В 2019-м к различным срокам лишения свободы были приговорены 6 957 узбекистанцев, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Всего за прошлый год было заведено 28 846 уголовных дел, что на 24,4% меньше, чем в 2018-м. Вместе с тем фигурантами уголовных дел стали 36 845 человек – это на 24,2% меньше, чем годом ранее.

В 2019-м были осуждены 27603 человек, среди которых 3112 – женщины, 497 – несовершеннолетние, 873 - пенсионеры старше 60 лет. Оправданы и реабилитированы за прошедший год были 859 узбекистанцев, осуждены условно – 1358 человек.

Некоторых обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда и назначили наказание, не подразумевающее тюрьму. Таких было 3080 человек.

Также 26436 лиц были освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 8028 человек получили более мягкое наказание. Кроме того, 6665 человек были признаны невиновными или же их дела были переквалифицированы по другим статьям.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев 1486 дел в отношении 1788 граждан, изменила судебные решения нижестоящих судов в отношении 581 лица, а в отношении 1037 человек – отменила.

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По сравнению с 2018 годом сократились показатели судимости по многим видам преступлений, в числе которых – угон транспортного средства, нарушение правил эксплуатации транспорта, мошенничество, разбой, хищение, уклонение от уплаты алиментов, злоупотребление властью.

Также уменьшилось количество преступлений, связанных с умышленным убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, торговлей людьми, содержанием притонов, организацией и проведением азартных игр.

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Теги:
заключенный, Узбекистан, Тюрьма



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