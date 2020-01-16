Министерство обороны продемонстрировало силу ВВС Узбекистана - кадры учений

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Кашкадарьинской области Юго-Западного военного округа прошли масштабные учения курсантов Высшего военного авиационного училища Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе маневров военнослужащие испытали боевые возможности вертолетов Ми-8, Ми-24, истребителей МиГ-29 и Су-25. Помогали им в этом ведущие пилоты военной авиации страны.
В начале занятия был установлен порядок подготовки вертолетов к одновременному взлету, предполетных тактико-технических характеристик летательных аппаратов, правил безопасности по организации связи на борту летательного аппарата и с командным пунктом, действий в воздухе для выполнения возложенной боевой задачи.
- Военные учения в Кашкадарьинской областиМинобороны Узбекистана
- Военные учения в Кашкадарьинской областиМинобороны Узбекистана
"Современные летательные аппараты, последовательно взлетающие с аэродрома и совершающие посадку, продемонстрировали единое представление об оборонной мощи армии, в частности, Военно-воздушных сил страны", - говорится в сообщении.
После этого в воздух поднялись истребители. Именно они наносят удары с воздуха по армии и военной технике противника.
"Аэродром – это боевой строй, и он священный! Здесь рождается лётчик! Обучающиеся чувствуют это всем сердцем", - добавили в Минобороны.
В ведомстве также отметили, что курсанты продемонстрировали на учениях высокий уровень подготовки и заметно усовершенствовали свое мастерство.