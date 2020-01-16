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Военные учения в Кашкадарьинской области

Министерство обороны продемонстрировало силу ВВС Узбекистана - кадры учений

Минобороны Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200116/13234416/Ministerstvo-oborony-prodemonstrirovalo-silu-VVS-Uzbekistana---kadry-ucheniy.html

На военных учениях были задействованы вертолеты Ми-8, Ми-24, истребители МиГ-29 и Су-25. Тренировали курсантов ведущие пилоты военной авиации республики.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Кашкадарьинской области Юго-Западного военного округа прошли масштабные учения курсантов Высшего военного авиационного училища Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Военные учения в Кашкадарьинской области
Минобороны Узбекистана
Военные учения в Кашкадарьинской области

В ходе маневров военнослужащие испытали боевые возможности вертолетов Ми-8, Ми-24, истребителей МиГ-29 и Су-25. Помогали им в этом ведущие пилоты военной авиации страны.

Военные учения в Кашкадарьинской области
Минобороны Узбекистана
Военные учения в Кашкадарьинской области

В начале занятия был установлен порядок подготовки вертолетов к одновременному взлету, предполетных тактико-технических характеристик летательных аппаратов, правил безопасности по организации связи на борту летательного аппарата и с командным пунктом, действий в воздухе для выполнения возложенной боевой задачи.

  • Военные учения в Кашкадарьинской области
    Военные учения в Кашкадарьинской области
    Минобороны Узбекистана
  • Военные учения в Кашкадарьинской области
    Военные учения в Кашкадарьинской области
    Минобороны Узбекистана
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Минобороны Узбекистана
Военные учения в Кашкадарьинской области
"Современные летательные аппараты, последовательно взлетающие с аэродрома и совершающие посадку, продемонстрировали единое представление об оборонной мощи армии, в частности, Военно-воздушных сил страны", - говорится в сообщении.

После этого в воздух поднялись истребители. Именно они наносят удары с воздуха по армии и военной технике противника.

Военные учения в Кашкадарьинской области
Минобороны Узбекистана
Военные учения в Кашкадарьинской области
"Аэродром – это боевой строй, и он священный! Здесь рождается лётчик! Обучающиеся чувствуют это всем сердцем", - добавили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что курсанты продемонстрировали на учениях высокий уровень подготовки и заметно усовершенствовали свое мастерство.

Теги:
Кашкадарьинская область, учения, Истребитель, Узбекистан, ВС



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