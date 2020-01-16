Прокуратура Ташкента извинилась за жуткое видео, размещенное на своем сайте

В ведомстве пояснили, что контент был опубликован на официальных каналах по ошибке оператора. Кадры предназначались для служебного пользования.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Пресс-служба городской прокуратуры разместила на своем Telegram-канале пост с извинениями за опубликованное накануне видео.

Вчера на страницах Ташкентской городской прокуратуры в соцсетях появилось слайд-шоу с изображениями окровавленных трупов двух мужчин без одежды. Кадры были без так называемого "блюра" (эффект при видеомонтаже, скрывающий нежелательный элемент. - Прим. ред.).

Через несколько минут видео было удалено со всех источников, но пользователи все же успели увидеть его и возмутиться.

Оказалось, что данный ролик был размещен по ошибке оператора в числе четырех других материалов. Кадры предназначались исключительно для служебного пользования.