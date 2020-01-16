18:15 16 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Срочно:
Мессенджер Telegram

Прокуратура Ташкента извинилась за жуткое видео, размещенное на своем сайте

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
51702
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/786/87/7868799.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200116/13234895/Prokuratura-Tashkenta-izvinilas-za-video-po-oshibke-razmeschennoe-na-sayte.html

В ведомстве пояснили, что контент был опубликован на официальных каналах по ошибке оператора. Кадры предназначались для служебного пользования.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Пресс-служба городской прокуратуры разместила на своем Telegram-канале пост с извинениями за опубликованное накануне видео.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Прокуратура признала смерть дизайнера Григоряна убийством и завела дело

Вчера на страницах Ташкентской городской прокуратуры в соцсетях появилось слайд-шоу с изображениями окровавленных трупов двух мужчин без одежды. Кадры были без так называемого "блюра" (эффект при видеомонтаже, скрывающий нежелательный элемент. - Прим. ред.).

Через несколько минут видео было удалено со всех источников, но пользователи все же успели увидеть его и возмутиться.

Оказалось, что данный ролик был размещен по ошибке оператора в числе четырех других материалов. Кадры предназначались исключительно для служебного пользования.

Теги:
Видео, Ташкент, Прокуратура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Delta flight dumps jet-fuel over Los Angeles
В США самолет сбросил топливо на школьный квартал – пострадали 60 человек
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться