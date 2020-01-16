Питание, стирку и ремонт в больницах Узбекистана переведут на аутсорсинг

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В медицинских учреждениях Узбекистанах будут переведены на аутсорсинг несколько видов услуг.
Это предусмотрено постановлением правительства "Об утверждении Положения о порядке предоставления аутсорсинговых услуг в организациях, входящих в структуру Министерства здравоохранения Узбекистана".
Согласно документу, новые правила касаются следующих услуг:
- питание пациентов;
- стирка;
- обеззараживание медицинских приборов;
- обеспечение сохранности зданий и сооружений, а также облуживание и ремонт их инженерно-технических систем.
В случае если медицинская организация захочет передать аутсорсинговой компании предоставление других услуг, не вошедших в список, ей необходимо будет согласовать это с Минздравом.
Размер оплаты услуг аутсорсинга (за исключением услуги по обеспечению клиента питанием) определяется путем учета 20-процентной надбавки для покрытия аутсорсинговых расходов к себестоимости услуги, предоставляемой организациями, входящими в структуру Минздрава.
Ранее стало известно, что организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане также переведут на аутсорсинг. Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные Министерством дошкольного образования по итогам конкурса.
Сообщалось, что перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.