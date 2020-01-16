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Больница

Питание, стирку и ремонт в больницах Узбекистана переведут на аутсорсинг

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200116/13235148/Pitanie-stirku-i-remont-v-bolnitsakh-Uzbekistana-perevedut-na-autsorsing.html

Если медучреждение захочет передать аутсорсинговой компании предоставление иных услуг, не вошедших в список, то эту инициативу необходимо будет согласовать с Минздравом.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В медицинских учреждениях Узбекистанах будут переведены на аутсорсинг несколько видов услуг.

Это предусмотрено постановлением правительства "Об утверждении Положения о порядке предоставления аутсорсинговых услуг в организациях, входящих в структуру Министерства здравоохранения Узбекистана".

Согласно документу, новые правила касаются следующих услуг:

  • питание пациентов;
  • стирка;
  • обеззараживание медицинских приборов;
  • обеспечение сохранности зданий и сооружений, а также облуживание и ремонт их инженерно-технических систем.

В случае если медицинская организация захочет передать аутсорсинговой компании предоставление других услуг, не вошедших в список, ей необходимо будет согласовать это с Минздравом.

Медсестра в операционной
© Sputnik / Константин Чалабов
В Минздраве объяснили, как аутсорсинг поможет в борьбе со смертностью

Размер оплаты услуг аутсорсинга (за исключением услуги по обеспечению клиента питанием) определяется путем учета 20-процентной надбавки для покрытия аутсорсинговых расходов к себестоимости услуги, предоставляемой организациями, входящими в структуру Минздрава.

Ранее стало известно, что организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане также переведут на аутсорсинг.​ Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные Министерством дошкольного образования по итогам конкурса.

Сообщалось, что перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.

Теги:
питание, Узбекистан, больницы



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