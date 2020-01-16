Питание, стирку и ремонт в больницах Узбекистана переведут на аутсорсинг

Если медучреждение захочет передать аутсорсинговой компании предоставление иных услуг, не вошедших в список, то эту инициативу необходимо будет согласовать с Минздравом.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В медицинских учреждениях Узбекистанах будут переведены на аутсорсинг несколько видов услуг.

Это предусмотрено постановлением правительства "Об утверждении Положения о порядке предоставления аутсорсинговых услуг в организациях, входящих в структуру Министерства здравоохранения Узбекистана".

Согласно документу, новые правила касаются следующих услуг:

питание пациентов;

стирка;

обеззараживание медицинских приборов;

обеспечение сохранности зданий и сооружений, а также облуживание и ремонт их инженерно-технических систем.

В случае если медицинская организация захочет передать аутсорсинговой компании предоставление других услуг, не вошедших в список, ей необходимо будет согласовать это с Минздравом.

Размер оплаты услуг аутсорсинга (за исключением услуги по обеспечению клиента питанием) определяется путем учета 20-процентной надбавки для покрытия аутсорсинговых расходов к себестоимости услуги, предоставляемой организациями, входящими в структуру Минздрава.

Ранее стало известно, что организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане также переведут на аутсорсинг.​ Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные Министерством дошкольного образования по итогам конкурса.

Сообщалось, что перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.