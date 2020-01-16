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Дети играют в компьютерные игры

Почти в трех тысячах узбекских школ откроются современные компьютерные классы

Jean-Pierre Dalbéra
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Общая стоимость проекта составляет 51,35 миллиона долларов. Экспортно-импортный Банк Кореи предоставил 33 миллиона долларов, а правительство Узбекистана — 18,35 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Школы Узбекистана получили около 850 компьютерных классов в рамках инвестпроекта при участии Фонда экономического развития и Экспортно-импортного Банка Кореи, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

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Общая стоимость проекта "Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий в школьном образовании" составляет 51,35 миллиона долларов. Экспортно-импортный Банк Кореи предоставил 33 миллиона долларов, а правительство Узбекистана 18,35 миллиона долларов на покупку 2 859 учебно-компьютерных классов для 2 766 школ.

Поставщиком оборудования по итогам тендера стала компания KT Corporation (Республика Корея). 

"В Узбекистан доставлено 850 учебно-компьютерных классов при плане 537 учебно-компьютерных классов", — говорится в публикации.

Остальное оборудование школы Узбекистана получат в течение 2020 года.

Теги:
компьютер, дети, школы, техника, Узбекистан, Южная Корея



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