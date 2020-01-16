Почти в трех тысячах узбекских школ откроются современные компьютерные классы

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Школы Узбекистана получили около 850 компьютерных классов в рамках инвестпроекта при участии Фонда экономического развития и Экспортно-импортного Банка Кореи, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Общая стоимость проекта "Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий в школьном образовании" составляет 51,35 миллиона долларов. Экспортно-импортный Банк Кореи предоставил 33 миллиона долларов, а правительство Узбекистана 18,35 миллиона долларов на покупку 2 859 учебно-компьютерных классов для 2 766 школ.

Поставщиком оборудования по итогам тендера стала компания KT Corporation (Республика Корея).

"В Узбекистан доставлено 850 учебно-компьютерных классов при плане 537 учебно-компьютерных классов", — говорится в публикации.

Остальное оборудование школы Узбекистана получат в течение 2020 года.