Мнение эстонцев: приостановка деятельности Sputnik Эстония – цензура

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik, Алексей Стефанов. С 1 января сотрудники редакции из-за угроз уголовного преследования были вынуждены прекратить трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня". Обсудить сложившуюся ситуацию на русскоязычный телеканал ETV+ была приглашена руководитель издания Елена Черышева, экс-сотрудник Sputnik Александр Лукьянов, советник бюро евродепутата Яны Тоом, бывший редактор RusDelfi Маргарита Корнышева. В качестве оппонентов выступили сотрудник Института исторической памяти, юрист Сергей Метлев, эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг, руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив.

Запретить, а потом разобраться

"Политические и экономические санкции, направленные против журналистов - есть цензура. Цензура в Эстонии запрещена. Sputnik Эстония - это средство массовой информации, входящее в российское информационное агентство "Россия сегодня", которое не находится ни под какими санкциями", - сразу же обозначила свою позицию Елена Черышева.

Она отметила, что в письме от Департамента полиции и погранохраны значилось, что МИА "Россия сегодня" подконтрольно Дмитрию Киселеву, "потому что он ставит подписи".

"Подпись Дмитрия Киселева я не видела ни на одном финансовом документе. Я их вижу два раза в год на поздравительных открытках - с Новым годом и с Международным женским днем", - заявила Черышева.

Маргарита Корнышева рассказала, что нашла в документах Европейского союза определение подконтрольности. Но она уверена, что Дмитрий Киселев не подпадает ни под один из этих критериев.

"Действуют два ограничения – запрет на въезд и запрет на те ресурсы и объекты, которые приносили бы ему прибыль. Если у нас в Эстонии ресурсами рассматриваются журналисты, тогда у меня возникает вопрос, не является ли это ограничением профессиональной деятельности журналистов", - отметила Маргарита Корнышева.

Не читал, но знаю

Сотрудник Института исторической памяти Сергей Метлев сказал, что не считает сотрудников агентства журналистами. Ильмар Рааг, координировавший стратегическую коммуникацию и препятствующий распространению дезинформации, добавил, что все-таки не согласен с закрытием портала.

"Их все равно очень мало людей читало в Эстонии и, по-моему, они могли бы работать, как они работали", - заявил он.

А позже сказал, что как преподаватель занимался анализом некоторых случайных статей из Sputnik Эстония, и отметил, что в материалах часто не хватало объективной оценки, поскольку журналисты брали комментарии только у одной стороны.

Елена Черышева тут же парировала, напомнив, что сотрудники Sputnik Эстония с первого дня были поставлены в неравные условия по сравнению с коллегами из других СМИ – государственные учреждения, политики отказывают агентству в комментариях и интервью.

Александр Лукьянов попросил на своем примере показать, какие из его статей, а за восемь месяцев работы на портале их вышло 100-120, не являются журналистским трудом, где именно в них была пропаганда? Никто из присутствующих ничего конкретного сказать не смог.

Вместо этого Метлев заявил, что "позиция профессионалов, юристов полиции такова, что вы не имеете права продолжать деятельности на территории этой страны в этой форме. Не нравится – идите в суд. Суды в Эстонии исключительно независимы. Если вы там выиграете, то мы вам все похлопаем. Если нет, то будете дальше закрытыми".

На что Елена Черышева только развела руками: "Мы приостановили, а не закрыли свою деятельность".

К телефону потянулся и Ильмар Рааг, который с удивлением заявил, что портал-то работает. Черышевой и Корнышевой снова пришлось объяснять, что портал не закрыт, но сотрудников у Sputnik Эстония с нового года нет, а сам портал работает в чрезвычайном режиме.

"Если внимательно прочитаете 93 статью примечание один - никаких услуг мы не имеем права выполнять, даже на безвозмездной основе. Даже из своего дома из личного компьютера", - отметила Елена Черышева.

Когда закончились аргументы

Руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив заявил, что "руководство Sputnik Эстония просто было неспособно решить свои хозяйственно-финансовые проблемы и прикрывает это свободой слова".

Рукотворные проблемы действительно были. Банки закрывали счета сотрудников Sputnik Эстония. Собственник под давлением был вынужден прекратить сдавать изданию помещения для редакции.

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"В Эстонии портал не имеет веса, но вылазки Sputnik в большие СМИ в помощью провокаций имеют вес. Сразу приходит на ум разоблаченная заранее акция Sputnik, когда один парень получил ранение во время службы и потом Sputnik пытался приплести, что это русских там в эстонской армии каким-то образом дискриминируют. И смотрите, что там происходит – они там стреляются или в них стреляют. Такая пропагандистская шумиха вокруг этого", - заявил Метлев.

Ведущий Андрей Титов остановил выступающего, напомнив, что сказанное им - неправда и эту тему уже обсуждали в его студии. К слову, именно Титов, вспомнил еще один примечательный факт. В прошлом году активисты блога Propastop, занимающиеся развенчанием пропаганды и ложной информации об Эстонии, начали сбор подписей с обращением в парламент с просьбой о закрытии порталов Sputnik Эстония и Baltnews.

"И нужно было собрать всего-то тысячу подписей. Сначала один срок поставили, потом продлили на месяц, потом до конца года продлили. В конечном итоге 573 подписи набрали - даже тысячи человек не набралось. Не интересует это никого", - сказал Титов.

В конце дискуссии были озвучены данные двух опросов, которые проходили во время прямого эфира. Приостановку деятельности Sputnik Эстония посчитали цензурой 90% звонивших по телефону зрителей, и 57% пользователей, проголосовавших в социальной сети Facebook.