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Геймер за компьютером во время игры

Узбекистанец признан лучшим киберспортсменом в Южной и Центральной Азии

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Салохиддин Эсанов стал чемпионом e-Masters 2020 Qualifiers в PES 2020. Следующим этапом для него станет Гран-при, который пройдет в китайском городе Чэнду.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекский киберспортсмен и двукратный чемпион сборной Центральной Азии Салохиддин Эсанов вновь завоевал победу на международном игровом турнире e-Masters Chengdu 2020. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Салохиддин Эсанов
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
Салохиддин Эсанов

Находясь в группе А, молодой человек обыграл индийского киберспортсмена в общем зачете и на этапе плэй-офф победил одного из сильнейших игроков группы B.

Участники турнира продемонстрировали свое мастерство в видеоигре eFootball PES 2020 (игра-симулятор футбола).

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Соревнование было организовано одной из ведущих мировых компаний Sun Media Group и Федерацией киберспорта Таиланда.

Следующим этапом для Салохиддина Эсанова станет Гран-при в китайском городе Чэнду.

Теги:
Центральная Азия, турнир, узбекистанец, киберспорт, игра



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