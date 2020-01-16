Узбекистанец признан лучшим киберспортсменом в Южной и Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекский киберспортсмен и двукратный чемпион сборной Центральной Азии Салохиддин Эсанов вновь завоевал победу на международном игровом турнире e-Masters Chengdu 2020. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Находясь в группе А, молодой человек обыграл индийского киберспортсмена в общем зачете и на этапе плэй-офф победил одного из сильнейших игроков группы B.
Участники турнира продемонстрировали свое мастерство в видеоигре eFootball PES 2020 (игра-симулятор футбола).
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Соревнование было организовано одной из ведущих мировых компаний Sun Media Group и Федерацией киберспорта Таиланда.
Следующим этапом для Салохиддина Эсанова станет Гран-при в китайском городе Чэнду.