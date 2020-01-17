Сегодня по программе Trade-in доступны различные опции автомобилей Tracker, Lacetti, Nexia-3, Spark, Cobalt и Malibu.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В UzAuto Motors рассказали, какие опции по Trade-in сейчас доступны в Узбекистане, сообщается на сайте.

"Программа Trade-in предусматривает возможность приобрести новый автомобиль отечественного производства путем передачи официальному дилеру, реализующему новые машины, собственного бывшего в употреблении автомобиля", - говорится в сообщении.

Также в компании еще раз напомнили о порядке обмена вашего авто на новый:

- Вы выбираете новый автомобиль в автосалоне;

- эксперт автосалона оценивает Ваше авто с учетом технического состояния и года выпуска;

- Вы подписываете договор купли-продажи старого авто, при этом нет необходимости нотариального оформления сделки;

- вносите доплату - разницу между ценой нового автомобиля и ценой старого;

- уезжаете на новом авто.

UzAuto Motors В UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане

Сегодня по программе Trade-in доступны различные опции автомобилей Tracker, Lacetti, Nexia-3, Spark, Cobalt и Malibu.

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Напомним, вчера в UzAuto Motors объявили о том, что начали оснащать автомобили специальной техникой для водителей с ограниченными возможностями.



