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Кабул

Кабул хочет стать одним из городов-побратимов Ташкента

Sputnik / Aleksandr Khrolenko
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Вице-мэр столицы Афганистана также озвучил свои предложения по изучению опыта работы рынков города, установке тесного сотрудничества между городами.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча с вице-мэром Кабула, где был обсужден вопрос развития взаимовыгодного сотрудничества между Ташкентом и Кабулом в различных отраслях, сообщается на сайте.

Кабул хочет стать одним из городов-побратимов Ташкента
Хокимият Ташкента
Кабул хочет стать одним из городов-побратимов Ташкента

Заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов, говоря об отношениях между Узбекистаном и Афганистаном, отметил, что под руководством президента Шавката Мирзиёева дружеские и партнерские отношения между нашими странами и народами вышли на новый уровень. В частности, обратил внимание на развитие отношений между Ташкентом и Кабулом и на широкие возможности для налаживания сотрудничества практически во всех сферах.

Вице-мэр Кабула Мохаммед Фозил Шарифи выразил благодарность за радушный прием и гостеприимство и озвучил ряд предложений по сотрудничеству. 

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В частности, говоря о том, что на сегодня у Ташкента множество городов-побратимов, высказал желание администрации Кабула вступить в их ряды.

"Сообщив о том, что в Кабуле есть исторические сооружения времен Темуридов и Бабура, он заметил, что им будет важна помощь и консультации наших специалистов в процессе реконструкции этих объектов", - говорится в сообщении.

Мохаммед Фозил Шарифи озвучил и свои предложения по изучению опыта работы рынков города, установке тесного сотрудничества между зоопарками Ташкента и Кабула, а также сотрудничеству в области сбора и утилизации отходов.

Теги:
побратимы, города-побратимы, Афганистан, Афганистан, Узбекистан, Узбекистан, Кабул, Ташкент, Ташкент



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