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С 1 марта оплата услуг инкассации осуществляется за счет заказчика

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При предоставлении долгосрочного ипотечного кредита на приобретение, строительство и реконструкцию жилых помещений на льготных условиях сотрудникам органов внутренних дел осуществляется за счет собственных средств коммерческих банков и привлеченных средств.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Согласно внесенным изменениям в некоторые решения правительства, начиная с 1 марта 2020 года оплата за услуги по доставке в банки наличных денег хозяйствующих субъектов через службы инкассации оплачиваются заказчиком согласно договору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Согласно действующему порядку, расходы службы инкассации оплачиваются коммерческими банками.

Также, при предоставлении долгосрочного ипотечного кредита на приобретение, строительство и реконструкцию жилых помещений на льготных условиях сотрудникам органов внутренних дел осуществляется за счет собственных средств коммерческих банков и привлеченных средств, процентная ставка по кредиту определяется договором между банком и заемщиком.

На сегодняшний день процентная ставка устанавливается в размере не более двух процентов от ставки рефинансирования.

Постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, предпринимательство, предприниматель, Республиканская Служба инкассации



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