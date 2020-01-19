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Второй юридический форум Tashkent Law Spring: какие темы обсудят эксперты

© Sputnik / Сергей Субботин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200119/13251504/V-stolitse-Uzbekistana-proydet-vtoroy-yuridicheskiy-forum-Tashkent-Law-Spring.html

Мероприятие организует Министерство юстиции Узбекистана. В прошлом году в нем приняли участие более 1,2 тысячи юристов и представителей других сфер.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В столице Узбекистана 23-25 апреля пройдет II Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста республики "Правовая информация".

Основной темой мероприятия станет "Видение права в условиях четвертой промышленной революции. Право 4.0".

"Сегодня IT-технологии находят все более широкое применение во всех сферах жизни. Усиление глобализации и стремительное развитие всемирной сети Интернет и искусственного интеллекта непосредственно влияют и на сферу права", — отметили в Министерстве юстиции.

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Также планируется обсудить актуальные аспекты медиации, арбитража, адвокатуры, корпоративного управления, ценных бумаг, интеллектуальной собственности, государственно-частного партнерства, противодействия коррупции и комплаенса, борьбы с монополией, правового образования и науки и других в условиях масштабной цифровизации.

Форум Tashkent Law Spring впервые прошел в апреле 2019 года. В нем приняли участие более 1,2 тысячи юристов и представителей других сфер, 250 из которых — иностранцы. На сессиях с докладами выступили 134 эксперта.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, юрист, форум



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