Второй юридический форум Tashkent Law Spring: какие темы обсудят эксперты

Мероприятие организует Министерство юстиции Узбекистана. В прошлом году в нем приняли участие более 1,2 тысячи юристов и представителей других сфер.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В столице Узбекистана 23-25 апреля пройдет II Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста республики "Правовая информация".

Основной темой мероприятия станет "Видение права в условиях четвертой промышленной революции. Право 4.0".

"Сегодня IT-технологии находят все более широкое применение во всех сферах жизни. Усиление глобализации и стремительное развитие всемирной сети Интернет и искусственного интеллекта непосредственно влияют и на сферу права", — отметили в Министерстве юстиции.

Также планируется обсудить актуальные аспекты медиации, арбитража, адвокатуры, корпоративного управления, ценных бумаг, интеллектуальной собственности, государственно-частного партнерства, противодействия коррупции и комплаенса, борьбы с монополией, правового образования и науки и других в условиях масштабной цифровизации.

Форум Tashkent Law Spring впервые прошел в апреле 2019 года. В нем приняли участие более 1,2 тысячи юристов и представителей других сфер, 250 из которых — иностранцы. На сессиях с докладами выступили 134 эксперта.