Нужно отдыхать: сотрудникам Минюста в Узбекистане отключают компьютеры

Комплексная программа создана для того, чтобы сотрудники не засиживались на работе и не подрывали свое здоровье.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Минюсте заботятся о своих сотрудниках: теперь, по окончанию рабочего дня происходит автоматическое отключение служебных компьютеров, сообщает "Газета.уз".

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Это делается для того, чтобы сотрудники не засиживались на работе и не подрывали свое здоровье. Министерство юстиции разработало комплексную программу мер по повышению производительности труда. В качестве мер данной программы сотрудникам министерства даются рекомендации и разъяснения по правильному планированию деятельности в течение дня, продвигается использование новейших моделей тайм-менеджмента (управления временем).

"Требуется завершение деятельности сотрудников после окончания рабочего времени. В качестве наиболее жесткой меры внедрена практика автоматического отключения служебных компьютеров от сети питания на основе принципиального подхода в конце рабочего дня. В этом случае сотрудник, само собой, вынужден завершить работу", — следует из сообщения Минюста.

Напомним, в июне в Узбекистане вышел указ, что теперь государственные служащие Узбекистана по субботам будут работать до 17:00, а по воскресеньям вообще отдыхать.

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На совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что работники государственных органов воскресенья должны проводить с семьями, поэтому поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор "ненужных отчетов и информации".

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Также, по словам президента, в рабочее время госслужащие должны справляться со всеми возложенными на них функциональными обязанностями качественно и эффективно.