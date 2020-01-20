09:05 20 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Работа за компьютером

Нужно отдыхать: сотрудникам Минюста в Узбекистане отключают компьютеры

© CC0 / Unsplash / Helloquence
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1310/61/13106127.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200120/13255741/Nuzhno-otdykhat-sotrudnikam-Minyusta-v-Uzbekistane-otklyuchayut-kompyutery.html

Комплексная программа создана для того, чтобы сотрудники не засиживались на работе и не подрывали свое здоровье.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Минюсте заботятся о своих сотрудниках: теперь, по окончанию рабочего дня происходит автоматическое отключение служебных компьютеров, сообщает "Газета.уз".

Глава Минюста объяснил, почему его сотрудники получают по 15 миллионов >>

Это делается для того, чтобы сотрудники не засиживались на работе и не подрывали свое здоровье. Министерство юстиции разработало комплексную программу мер по повышению производительности труда. В качестве мер данной программы сотрудникам министерства даются рекомендации и разъяснения по правильному планированию деятельности в течение дня, продвигается использование новейших моделей тайм-менеджмента (управления временем).

"Требуется завершение деятельности сотрудников после окончания рабочего времени. В качестве наиболее жесткой меры внедрена практика автоматического отключения служебных компьютеров от сети питания на основе принципиального подхода в конце рабочего дня. В этом случае сотрудник, само собой, вынужден завершить работу", — следует из сообщения Минюста.

Напомним, в июне в Узбекистане вышел указ, что теперь государственные служащие Узбекистана по субботам будут работать до 17:00, а по воскресеньям вообще отдыхать.

Госслужащих Узбекистана освободили от работы в воскресенье ради семьи >>

На совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что работники государственных органов воскресенья должны проводить с семьями, поэтому поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор "ненужных отчетов и информации".

Госслужащие будут стажироваться за границей - указ президента >>

Также, по словам президента, в рабочее время госслужащие должны справляться со всеми возложенными на них функциональными обязанностями качественно и эффективно.

Теги:
работа, Минюст Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан, госслужащие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Стая скворцов
Чудеса на виражах: загадочные танцы скворцов — фотолента
Ойбек Бозоров в матче против команды ОАЭ на чемпионате Азии U-23
Пять голов и путевка в полуфинал: яркая победа сборной Узбекистана U-23
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться