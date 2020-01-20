МЧС предупредило об угрозе схода лавин в Чимгане

Отдыхающих попросили соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками "Осторожно — лавинная опасность".

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана объявило лавинную опасность в районе урочища Чимган.

Сход снежных лавин возможен с 08.00 20 января до 08.00 21 января, говорится в публикации на официальном Telegram-канале МЧС.

В министерстве попросили граждан соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками "Осторожно — лавинная опасность".

В предыдущий раз граждан и гостей Узбекистана предупреждали о лавинной опасности в горных районах страны в конце декабря–начале января.