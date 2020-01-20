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Контрольно-пропускной пост Шамсиддин-Шохинского района Таджикистана.

В Таджикистан идут 50-градусные морозы

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200120/13257322/V-Tadzhikistan-idut-50-gradusnye-morozy.html

В районе Булункуля, согласно прогнозу, ожидается до 47-49 градусов мороза ночью и от 16 до 21 днем.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. На Таджикистан надвигаются сильнейшие морозы со снегом и туманом, сообщает Sputnik Таджикистан.

"В Душанбе в ночные часы температура опустится до 3 градусов мороза, днем от 5 до 7 градусов тепла. А вот на востоке ГБАО от -29 до -34 градусов, в районе Булункуля до 47-49 градусов мороза ночью и от 16 до 21 днем", - говорится в сообщении.

Тем временем в Узбекистане в эти выходные выдалась довольно теплая погода: в субботу воздух прогрелся до 5-7 градусов тепла, местами до 8-10 градусов.

В Узбекистане ожидаются теплые выходные >>

Ночные морозы ослабели до 0-2 градусов. 

Теги:
Снег, морозы, мороз, прогноз погоды, погода, Таджикистан, Таджикистан



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