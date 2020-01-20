Житель Каттакургана спас трехлетнего мальчика, тонущего в ледяной воде

Ребенок упал в канал во время игры в снежки со старшим братом и едва не утонул в ледяной воде. Если бы на помощь не поспешил местный житель Журабек Зиёдов, мальчика вряд ли удалось бы спасти.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Житель Каттакургана Журабек Зиёдов спас трехлетнего мальчика, который едва не утонул в ледяной воде. Об этом пишет издание "Самаркандский вестник".

Братья Бахриддиновы – семилетний Киличбек и трехлетний Нишонбек – играли в снежки возле арыка Зах-завур, протекающего приблизительно в 750 метрах от их родного села Жумабой.

Внезапно трехлетний ребенок поскользнулся и упал в воду. Его старший брат тут же побежал звать на помощь. По дороге мальчик встретил жителя соседнего села Паст Журабека Зиёдова.

Узнав о случившемся, Журабек тут же побежал в сторону канала и, прыгнув в ледяную воду прямо в одежде, вынес обездвиженное тело мальчика на берег.

Нишонбек был без сознания и не дышал. Тогда молодой человек попытался реанимировать мальчика на месте: освободил дыхательные пути от запавшего языка, перевернул мальчика головой вниз, сделал искусственное дыхание и массаж сердца.

Ребенок задышал.

Затем Журабек снял с мальчика мокрую одежду, завернул в свой чапан и понес в село, откуда ему навстречу уже бежали люди.

Местные жители вызвали скорую помощь, и Журабек вместе с врачами отвез ребенка в больницу, продолжая держать его на руках.

Благодаря усилиям врачей ребенка удалось согреть, на его лице появился румянец. Только в этот момент Журабек понял, что промок насквозь и замерз.

Сейчас здоровье Нишонбека в порядке, а его родители и соседи благодарят Журабека за человечность и героизм.