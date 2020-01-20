17:21 20 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве

В России меняется генпрокурор

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1326/10/13261098.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200120/13261032/V-Rossii-menyaetsya-genprokuror.html

По словам пресс-секретаря президента России, решение о кадровых изменениях было принято главой государства, который воспользовался своим правом.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", — говорится в публикации.

В понедельник президент России Владимир Путин внес кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Чайки.

Совет Федерации рассмотрит освобождение Чайки с поста и назначение Краснова 22 января, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что решение о кадровых изменениях было принято главой государства, который воспользовался своим правом.

Юрий Чайка руководил Генеральной прокуратурой с 2006 года. До этого он около семи лет был министром юстиции.

Теги:
кадровые перестановки, Игорь Краснов, Юрий Чайка, Генпрокуратура России, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Стая скворцов
Чудеса на виражах: загадочные танцы скворцов — фотолента
Гаспарян: Зеленскому отказали в выступлении на форуме памяти жертв Холокоста
Гаспарян: Зеленскому нечего делать на форуме памяти холокоста — видео
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться