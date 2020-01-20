В России меняется генпрокурор

По словам пресс-секретаря президента России, решение о кадровых изменениях было принято главой государства, который воспользовался своим правом.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", — говорится в публикации.

В понедельник президент России Владимир Путин внес кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Чайки.

Совет Федерации рассмотрит освобождение Чайки с поста и назначение Краснова 22 января, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что решение о кадровых изменениях было принято главой государства, который воспользовался своим правом.

Юрий Чайка руководил Генеральной прокуратурой с 2006 года. До этого он около семи лет был министром юстиции.