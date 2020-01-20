Погружение в науку: дети из стран СНГ прошли обучение в Зимней школе МФТИ

В Московской области завершила работу четырнадцатая Зимняя олимпиадная школа МФТИ. В университетском лагере школьники проходили обучение по математике, физике, информатике и компьютерному зрению.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Тринадцать ребят из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии, Молдовы, Украины, Латвии и Абхазии прошли обучение в Зимней олимпиадной школе Московского физико-технического института (МФТИ). Также в подмосковном кампусе получили новые знания более 300 школьников из России, Великобритании и Испании. Об этом сообщил проректор МФТИ, основатель и наставник Олимпиадных школ Алексей Малеев.

По его словам, больше всего среди участников было одиннадцатиклассников (около 40%), а почти 20% — девятиклассники.

"Самым популярным направлением стала физика (39%), математикой и информатикой интересовались почти столько же детей (29%)", — отметил Алексей Малеев.

"Отбор становится все строже, на эту зимнюю смену конкурс составил уже три человека на место. Среди участников треть — призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам, а 3% — призеры заключительного этапа, — рассказал он. — Соответственно, мы стараемся сделать программу более увлекательной и полезной для талантливых ребят, чтобы они с удовольствием погружались в науку и достигали выдающихся результатов на олимпиадах".

Учебный процесс строился из ежедневных шестичасовых занятий с преподавателями в небольших группах, сдачи домашних работ и их разбора, научно-популярных лекций. В свободное время ребята участвовали в творческих конкурсах, спортивных турнирах, интеллектуальных играх.

С момента основания лагеря в Олимпиадных школах МФТИ приняло участие более 3,3 тысячи школьников из 17 стран. С детьми занимаются опытные преподаватели, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ЕГУ, Ecole Polytechnique и Версальского университета (Франция).