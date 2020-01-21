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Супружеская пара из Ташкента избила сотрудника ОВД его же рацией

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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По данным ГУВД, супруги находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материалы по данному инциденту переданы в районную прокуратуру.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Прокуратура разбирается в конфликте, возникшем в Ташкенте между двумя местными жителями и сотрудником ГУВД.

По данным ведомства, правоохранитель был избит собственной рацией, когда приехал по вызову жильцов одного из домов в Мирабадском районе, пожаловавшихся на шумных соседей.

"В ночь с 7 на 8 января в 01.10 на номер телефона 102 поступило сообщение от 31-летнего Р. М., проживающего в 3-м массиве Куйлюк Мирабадского района. Мужчина просил принять меры в отношении его соседей, которые поздней ночью в состоянии алкогольного опьянения громко слушали музыку, тем самым мешали окружающим", - сообщили в ГУВД.

Приехавший на место сотрудник ОВД №4 Д. Тасжуреков потребовал от жильцов — супругов Эдуарда Р. и Валерии Е. — прекратить шум, однако те отказались, заявив, что "сегодня праздник, и они имеют право праздновать в собственной квартире так, как им вздумается".

Мужчина показывает ножи
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После этого возмущенная женщина стала снимать происходящее на телефон. Когда инспектор попытался отвести ее руку с камерой от своего лица, она сорвала с него рацию и "дважды ударила ею по голове сотрудника".

В ГУВД заявили, что у ведомства имеется медицинское заключение о травмах, которые получил их сотрудник.

После случившегося инспектор потребовал от граждан пройти с ним в отдел внутренних дел, однако Валерия Е. заперлась в комнате, а Эдуард Р. в присутствии понятых был задержан. Телефоны супругов изъяты в присутствии свидетелей.

"Утром 8 января в 08.02 В. Е. позвонила на номер телефона 102 и сообщила о том, что инспектор профилактики избил ее и отобрал у нее телефон. На данный момент местонахождение женщины неизвестно", - говорится в сообщении.

ГУВД также обнародовало скриншот публикации Эдуарда Р. в одной из групп в Facebook, где он рассказывает свою версию произошедшего. Мужчина пожаловался на то, что сотрудник ОВД избил его жену и отобрал телефон. Как пишет Эдуард Р., его жена находится в больнице, при этом ему не позволяют снять копию с истории болезни. 

Собранные по данному происшествию материалы переданы прокуратуру Мирабадского района.

Теги:
избиение, инспектор, ГУВД Ташкента



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