В Ташкенте в скором времени могут открыть первую кофейню Starbucks

Международная компания готова рассматривать варианты локаций, где в будущем будет открыта знаменитая американская сеть кофеен.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Международный оператор розничной франшизы Alshaya Group планирует открыть в Узбекистане первое заведение всемирно известной сети кофеен Starbucks.

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Об этом региональный представитель компании Нэнжи Менхотра заявил во время встречи с хокимом столицы Джахонгиром Артикходжаевым.

"По итогам переговоров иностранная сторона заявила о подготовке необходимой документации с подбором локации для открытия сети кофеен Starbucks и отелей с мировым брендом", - говорится в сообщении хокимията столицы.

Alshaya Group – ведущий международный оператор розничной франшизы, который управляет почти 90 потребительскими брендами на территории Европы, России, Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компания также владеет холдингами в сфере недвижимости, строительства, отелей, автомобильной и общей торговли.