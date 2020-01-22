Управление мусульман Узбекистана признано одной из образцовых организаций

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана заняло третье место в номинации "Самая образцовая государственная и общественная организация 2019 года" конкурса "Выбор года-2019".

Церемония награждения победителей — министерств, организаций, агентств — состоялась 17 января в столичном киноконцертном зале "Зарафшан". Также заслуги нескольких ведомств были отмечены в специальных номинациях.

Организатор конкурса "Выбор года-2019" — Национальное информационное агентство Узбекистана.

В начале января президент республики Шавкат Мирзиёев вручил председателю Управления мусульман, муфтию Усмонхону Алимову орден "Эл-юрт хурмати" в знак высокого признания его вклада в развитие исламской культуры и науки в стране, исследование и широкое продвижение благих идей религии ислам, бесценного научного наследия великих ученых и мыслителей.

Также власти отметили заслуги Алимова в обеспечении стабильности социально-духовной обстановки в обществе, укреплении межнационального согласия, образцовую деятельность по подготовке специалистов с глубокими религиозными и светскими знаниями, воспитанию молодого поколения в духе любви к родине, великодушия и уважения к национальным ценностям.