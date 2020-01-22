ЦБ предупредил жителей о появлении мошеннических информканалов

Факт неправомерной деятельности от имени официального органа является грубым нарушением действующего законодательства, подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сообщает о появлении фейкового канала в мессенджере Telegram.

Регулятор предупреждает граждан о том, что информация, распространяемая источником "ЗАКАЗ_МУИ" под видом MARKAZIY BANK AKSIYASI, не имеет никакого отношения к коммуникационным каналам Центрального банка и является недостоверной.

Пресс-служба ЦБ Фейковый Telegram-канал не имеет отношения к Центральному банку Узбекистана

"Факт неправомерной деятельности от имени официального органа является грубым нарушением действующего законодательства и будет передан для рассмотрения в правоохранительные органы республики," - говорится в сообщении.