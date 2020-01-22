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Замминистра МВД стал руководителем УВД Ферганской области

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (342)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200122/13279093/Zamministra-MVD-stal-rukovoditelem-UVD-Ferganskoy-oblasti.html

В структуре МВД вновь изменения: на этот раз начальник Следственного департамента при МВД назначен руководителем регионального УВД.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан – начальник Следственного департамента при МВД полковник Ташходжаев Дониёр Бахтиярович назначен начальником Управления внутренних дел Ферганской области, сообщает пресс-служба структуры.

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Прежнюю должность назначенец занимал с июня прошлого года. Ранее работал заместителем начальника ГУВД Ташкента – начальником Управления кадров.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (342)
Теги:
Ферганская область, назначение, МВД



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