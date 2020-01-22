Замминистра МВД стал руководителем УВД Ферганской области

В структуре МВД вновь изменения: на этот раз начальник Следственного департамента при МВД назначен руководителем регионального УВД.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан – начальник Следственного департамента при МВД полковник Ташходжаев Дониёр Бахтиярович назначен начальником Управления внутренних дел Ферганской области, сообщает пресс-служба структуры.
Власти республики активно борются с распространением противозаконной рекламы в различных городах. Недавний случай был связан с размещением на столичном билборде QR-кода, ведущего на сайт с наркотиками.