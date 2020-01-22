Молодежная карта ШОС: какие скидки получат владельцы?

Проект стартовал в прошлом году на Универсиаде в Красноярске. Он позволяет молодым людям, особенно студентам, путешествовать по территории ШОС в облегченном режиме.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik, Лев Рыжков. Несколько крупных российских и китайских авиакомпаний, а также железнодорожные перевозчики согласились предоставлять скидки обладателям "Карты молодого человека Шанхайской организации сотрудничества (SCO Youth Card)".

Новый старт

"Это интереснейший проект, который позволяет молодым людям, особенно студентам, путешествовать по территории ШОС в облегченном режиме, — сообщил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов. — Этот проект мы могли бы запустить уже давно, в 2015 году. Но, к сожалению, авиакомпания "Трансаэро", которая нам гарантировала льготные билеты, обанкротилась. Потребовалось время, чтобы опять найти партнеров".

Проект, стартовавший в прошлом году на Универсиаде в Красноярске, сейчас действует в пробном режиме. По словам Бахтиёра Хакимова, он не предполагает бюджетного финансирования. Как пояснил Sputnik председатель Молодежного совета ШОС, депутат Госдумы РФ Денис Кравченко, программа развивается на деньги частного инвестора и является стартапом.

"В пул организаций, поддерживающий проект, вошли авиакомпании, железнодорожные перевозчики, которые давали бы особую цену для перемещения молодых людей как между странами, так и внутри стран – участниц ШОС", — уточнил Кравченко.

Задумка реализуется как государственно-частное партнерство, сообщил он.

"С одной стороны, проект может получить стремительное развитие, а с другой — может и не "выстрелить". Мы верим в него. Сегодня постепенно прибавляется число пользователей карт. Если осенью их было не более тысячи, то сегодня — перевалило за десять тысяч. Но по-настоящему эффективным проект станет тогда, когда в нем будут задействованы сотни тысяч участников".

В настоящий момент приоритетные пользователи — студенты Университета ШОС. Но программу будут расширять.

"В дальнейшем организаторы проекта предполагают ввести возрастной ценз, — добавил Денис Кравченко. — Это позволит охватить не только студентов, но и всех молодых граждан в возрасте до 30-35 лет".

Организаторы учли прошлый опыт, и теперь проект будет поддерживать не одна авиакомпания, а несколько российских и зарубежных.

Карты будут действовать не только на территории государств – членов ШОС (Казахстан, Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Индия, Пакистан), но и в странах-наблюдателях (Монголия, Афганистан, Беларусь, Иран).