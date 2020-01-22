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На благоустройство набережной в Ташкенте потратят $100 млн

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200122/13282763/Na-blagoustroystvo-naberezhnoy-v-Tashkente-potratyat-100-mln.html

В начале января в столице стартовала масштабная акция по благоустройству внутренних улиц массивов и кварталов. Работы по очистке улиц начнут в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Ташкенте подготовили проект по благоустройству набережной реки Чирчик, протекающей через территорию города, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Люди купаются в фонтане в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Стоимость проекта оценили в 100 миллионов долларов.

На благоустроенной территории планируют построить технопарк (на 245 гектарах) и современный рынок (на 320 гектарах).

Представитель городского хокимията отметил, что в настоящее время на реке Чирчик ведется добыча песчано-гравийного материала, в результате чего русло реки расширилось до 200−300 метров. После реализации проекта ширина реки уменьшится до 80 метров.

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Ранее стало известно, что 100-летний мост через реку Чирчик реконструируют и превратят в пешеходную зону. Прибрежную зону планируется благоустроить, а на самой реке наладить катание на лодках на 5-километровом участке от моста возле Куйлюкского рынка до моста возле круга Рохат.

Теги:
благоустройство, река, Ташкент



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