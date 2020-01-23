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Железнодорожный переезд

За повреждение дорог и ж/д переездов придется отвечать перед законом

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13287087/Za-povrezhdenie-dorog-i-zhd-pereezdov-pridetsya-otvechat-pered-zakonom.html

Установлена административная ответственность в ряде сфер, ранее не регулировавшихся административным законодательством.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Кодекс об административных правонарушениях добавлена ответственность для частных агентств занятости:

Соискатель работы
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- за нарушение должностным лицом законодательства о частных агентствах занятости;
- за непредставление должностными лицами частных агентств занятости сведений об их деятельности в Министерство занятости и трудовых отношений. Искажение данных или нарушение сроков представления сведений.

Кодекс обновлен в соответствии с законом, предполагающим внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты страны.

Теперь также наказывается штрафом добыча полезных ископаемых и старательская добыча без лицензии, за исключением подземных вод и полезных ископаемых, находящихся в руслах рек. При повторном нарушении конфискуются вещи, с помощью которых осуществлялась добыча.

Расширена и ответственность за повреждение дорог. Теперь она наступает при:

Бетонирование плиты проезжей части, Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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- повреждении дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения;
- умышленном создании помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия;
- самовольной раскопке автомобильных дорог, возведении на них искусственных неровностей и препятствий;
- неисполнении требований разрешения, выданного для осуществления работ на автомобильной дороге;
- нарушении правил содержания дорог.

Помимо этого, введена ответственность для должностных лиц при регистрации новорожденного. Она наступает в случае:

Новорожденный мальчик
© Sputnik / Леся Полякова
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- непринятия мер по регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка должностными лицами органов опеки и попечительства или медицинского учреждения, администрацией учреждения, в котором находится найденный (подкинутый) ребенок;
- непринятия мер по обеспечению своевременной регистрации рождения и смерти медицинским учреждением;
- неправильном или неточном заполнении медицинской справки о рождении, либо медицинского свидетельства о смерти, в том числе перинатальной.

Указанные изменения вступают в силу по истечении трех месяцев со дня опубликования, 22 апреля 2020 года.

Теги:
Узбекистан, правонарушение, законодательство, административный арест



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