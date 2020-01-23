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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови

Более 30 узбекских студентов все еще находятся в городе Ухань

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13289881/Bolee-30-uzbekskikh-studentov-vse-esche-nakhodyatsya-v-gorode-Ukhan.html

Для оказания консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана, которые находятся в Китае, где зафиксирована вспышка коронавируса, в соцсети "Вичат" создана группа "Ухань 2020 Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Посольством Узбекистана в КНР проводится постоянный мониторинг ситуации вокруг распространения коронавируса в г.Ухани провинции Хубэй, сообщает МИД Узбекистана.

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По информации властей, в городе развернут специальный экстренный штаб и с 10:00 23 января 2020 года временно приостановлен общественный транспорт (автобусы, метро, паромы и т.п.), отменены исходящие рейсы из аэропорта и железнодорожных вокзалов. Автодороги при выезде из города перекрыты. Все транспортные объекты усилены нарядами правоохранительных органов.

Согласно имеющимся данным, в г.Ухани проживает около 250 граждан Узбекистана, в основном студенты высших учебных заведений. Подавляющее большинство в связи с окончанием семестра возвратилось на родину.

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По сведениям Посольства, в настоящее время в городе возможно находится более 30 узбекских граждан. Для оказания им консульско-правовой помощи в соцсети "Вичат" создана группа "Ухань 2020 Узбекистан".

До студентов доведена необходимость сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры предосторожности и профилактики, сообщены контактные номера сотрудников консульского отдела Посольства. Работа в данном направлении продолжается.

Консульско-правовой департамент МИД напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории КНР, могут в необходимых случаях обратиться в Посольство нашей страны в г.Пекине (тел.: +8610-6532-6305), а также Генеральное консульство в г.Шанхае (тел.: +8621-6307-1896).

Теги:
МИД Узбекистана, студенты, Узбекистан, вспышки, Китай, коронавирус



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