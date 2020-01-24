В Ташкенте меняют режим работы светофоров

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий на нескольких перекрестках столицы было введено изменение в режим работы светофора, которое выглядит следующим образом, пишет ГУВД Ташкента.

"В одном из направлений после запрещающего (красного) сигнала светофора сразу (минуя желтый) загорается разрешающий (зеленый) сигнал. Во встречном направлении в этот момент светофор работает в стандартном режиме (красный, желтый, зеленый)", - говорится в сообщении.

Эксперимент стартовал на четырех перекрестках города: ул. Амир Темура – ул. Нукусская; ул. Шарафа Рашидова – ул. Ислама Каримова; ул. Афросиёб – ул. Шахрисабз; ул. Садика Азимова – ул. Фидокор. Положительные результаты в виде снижения количества мелких столкновений на пересечениях вышеуказанных улиц не заставили себя долго ждать.

Кроме того, данные изменения в режиме работы светофоров позволяют одному направлению закончить маневр, прежде чем встречное направление начнет движение, и тем самым разгружает перекрестки.

ГУВД предлагает жителям новый эксперимент >>

В связи с успехами нововведение на данном этапе работает в полном режиме. Только в Учтепинском районе, к примеру, изменения коснулись режима работы светофоров на более чем десяти перекрёстках, в Чиланзарском районе – на пяти, в Сергелийском районе – также на пяти перекрестках.

Согласно данным ГУВД, водители постепенно привыкают к новому режиму работы светофоров, и по наблюдениям сотрудников ДПС, стартуют на разрешающий сигнал более размеренно и спокойно, чем ранее.