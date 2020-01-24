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Мирзиёев рассказал о своей мечте и о том, что мешает ее реализации

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13292148/Mirziev-rasskazal-o-svoey-mechte-i-o-tom-chto-meshaet-ee-realizatsii.html

Проблему бедности нельзя исправить лишь социальными выплатами и пособиями малообеспеченным. Необходимо решать задачу в корне - стимулировать предпринимательскую активность населения в регионах, создавать новые рабочие места.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В своем обращении глава государства признался парламентариям о чем мечтает, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"У меня есть мечта, цель: чтобы каждая семья имела свой дом, свою квартиру. Самое сложное - это приобрести собственное жилье. Многие из вас, наверное, прибыли из областей, и вам эти проблемы знакомы. Нам нужно обеспечить реализацию основополагающего права на собственное жилье", — заявил президент.

Главная задача для Узбекистана - повышение благосостояния народа в городах и регионах и усиление социальной защиты, подчеркнул Мирзиёев. 

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"Нет смысла скрывать, что в отдаленных селениях количество малообеспеченных людей у нас превышает официальные показатели. По разным подсчетам, это 12-15%. Это очень большая цифра, нужно осознать данный факт. То есть 4-5 млн жителей нашей страны живут в бедности", - сообщил глава республики. 

По его мнению, данную проблему нельзя исправить лишь социальными выплатами и пособиями малообеспеченным. Необходимо решать задачу в корне - стимулировать предпринимательскую активность населения в регионах, создавать новые рабочие места.

"Мы должны разработать программу сокращения бедности совместно со Всемирным банком и другими международными институтами. Это будет впервые в Узбекистане. В данном документе должна быть разработана методология определения критериев малообеспеченности," - сказал президент.

На борьбу с бедностью планируется выделить 700 млн долларов, сообщил Мирзиёев.




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