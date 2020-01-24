Президент поручил парламенту подготовить новые редакции ключевых кодексов

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Обращаясь к парламенту и правительству страны, Шавкат Мирзиёев поручил вплотную заняться совершенствованием нормативно-правовой базы, которая уже устарела.
По словам главы государства, требуются новые редакции Уголовного, Уголовно-процессуального, Гражданского и Административного кодексов. Действующие документы были принятые более 20 лет назад и требуют совершенствования с учетом мировых тенденций.
Кроме того, в 2020 году планируется разработать и принять новый - Экологический кодекс. К этой работе президент поручил вплотную подключиться представителям Экологической партии.
"Думаю, у вас достаточно для этого времени и возможностей. Развитие нашей страны сегодня невозможно без решения экологических проблем", — подчеркнул президент.