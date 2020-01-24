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Президент поручил парламенту подготовить новые редакции ключевых кодексов

Следственный департамент при МВД РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13292343/Prezident-poruchil-parlamentu-podgotovit-novye-redaktsii-klyuchevykh-kodeksov.html

Глава государства поручил депутатам и сенаторам подготовить новые варианты Уголовного, Гражданского Административного и Процессуального кодексов, а также разработать Экологический кодекс.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Обращаясь к парламенту и правительству страны, Шавкат Мирзиёев поручил вплотную заняться совершенствованием нормативно-правовой базы, которая уже устарела.

По словам главы государства, требуются новые редакции Уголовного, Уголовно-процессуального, Гражданского и Административного кодексов. Действующие документы были принятые более 20 лет назад и требуют совершенствования с учетом мировых тенденций.

Кроме того, в 2020 году планируется разработать и принять новый - Экологический кодекс. К этой работе президент поручил вплотную подключиться представителям Экологической партии.

"Думаю, у вас достаточно для этого времени и возможностей. Развитие нашей страны сегодня невозможно без решения экологических проблем", — подчеркнул президент.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
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Он добавил, что главная цель этих преобразований - обеспечение верховенства закона в республике, независимости всех ветвей власти, а также совершенствование правоприменительной практики. В частности, Шавкат Мирзиёев отметил увеличение числа оправдательных приговоров, выносимых судами, и выразил поддержку такой тенденции, если она не противоречит закону.

Теги:
Уголовный кодекс, экология, Реформы, кодекс, Шавкат Мирзиёев



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