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Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду

Мирзиёев пообещал создать максимально комфортные условия для ветеранов

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В ходе послания обеим палатам парламента глава государства отметил, что народ Узбекистана никогда не забудет подвиг своих соотечественников в борьбе с фашизмом.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекистан по праву гордится своим вкладом в победу над фашизмом во Второй мировой войне, заявил президент страны Шавкат Мирзиеёв в ходе послания Олий Мажлису.

"В этом году мы отмечаем 75-летие Победы во Второй мировой войне. Мы по праву гордимся вкладом Узбекистана в эту победу", — сказал Мирзиёев.

Прием ветеранов в честь Дня Победы в посольстве РФ в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Огромный рахмат: ветераны Узбекистана благодарят Мирзиёева за заботу
Глава государства отметил, что народ Узбекистана никогда не забудет подвиг своих соотечественников в борьбе с фашизмом.

"Наш долг сегодня — достойно чествовать и поддерживать ветеранов этой войны. Мы создадим для них все условия", — добавил Мирзиёев.

Президент напомнил, что в Ташкенте в этом году построят Парк Победы, где будет воссоздана атмосфера той эпохи.

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечают День Памяти и почестей. В республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

Теги:
память, история, Узбекистанцы, фашизм, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Шавкат Мирзиёев



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