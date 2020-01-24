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Абдурахим Элбобоев

В плену у вируса: студент из Узбекистана рассказал о ситуации в Ухане

Instagram / abdurahim_sheyh
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (31)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13295851/V-zatochenii-student-iz-Uzbekistana-rasskazal-o-situatsii-v-Ukhane.html

"Город на карантине до 31 января. На улицу никто не выходит. Максимум – в ближайший магазин рядом с домом. Цены на продукты заметно выросли – примерно в два раза", - рассказал юноша.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik, Мария Науменко. Студент из Узбекистана Абдурахим Элбобоев рассказал о ситуации в китайском городе Ухань, откуда начал распространяться новый коронавирус.

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Молодой человек второй год учится в Ухане. В настоящее время город, в котором проживают 11 млн человек, закрыт.

"В городе наблюдается паника, но все помогают друг другу и не боятся", - отметил Абдурахим в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Абдурахим Элбобоев
Instagram / abdurahim_sheyh
Абдурахим Элбобоев

Юноша уточнил, что сейчас в его институте зимние каникулы, однако когда начнутся занятия, неизвестно.

"Город на карантине до 31 января. На улицу никто не выходит. Максимум – в ближайший магазин рядом с домом. Цены на продукты заметно выросли – примерно в два раза", - рассказал студент.

Абдурахим подчеркнул, что, несмотря на вспышку пневмонии, он намерен продолжить учиться в Китае.

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© Sputnik / Михаил Киреев
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"Родители обо мне беспокоятся, хотят, чтобы я прилетел домой и дождался, когда ситуация стабилизируется. Я намерен в феврале поехать в Узбекистан, но когда начнется семестр – вернусь обратно в Китай на учебу", - добавил узбекистанец.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань — столице провинции Хубэй. Позже установили, что возбудителем является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Количество заболевших стремительно растет. По официальным данным, заражены уже более 600 человек. Умерли как минимум 17 пациентов.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (31)
Теги:
Узбекистан, студент, Китай, коронавирус



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