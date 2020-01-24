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Линии электропередач.

Энергетики Бухары объяснили перебои со светом во время эфира речи Мирзиёева

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13296523/Energetiki-Bukhary-obyasnili-pereboi-so-svetom-vo-vremya-efira-rechi-Mirzieva.html

Один из микрорайонов Бухары в пятницу утром остался без света во время трансляции послания президента Узбекистана Олий Мажлису. Сетевая компания выехала на место аварии, устранив проблему через несколько часов.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Информационная служба АО "Бухарское предприятие территориальных электрических сетей" объяснила причину временного отключения электроснабжения 5-го микрорайона города утром в пятницу. По данным компании, перебой был вызван повреждением на подстанции, обслуживающей этот район.

После получения информации о ЧП к месту аварии выехала оперативная аварийно-восстановительная бригада, которая смогла восстановить электроснабжение в 14 часов 32 минуты.

Ранее в Telegram-канале "Потребитель Бухара плюс" был размещен пост одного из жителей 5-го микрорайона, который жаловался на отключение света во время обращения президента к парламенту. Пользователь также добавил. что не смог оперативно дозвониться энергетикам, чтобы выяснить причину отключения и сроки устранения аварии.

Ежегодное послание президента Узбекистана к членам парламента и правительства страны проходило в Конгресс-холле Tashkent City. Выступление Шавката Мирзиёева началось в 10.30 и продлилось без малого три часа. Обращение транслировали практически все телеканалы республики, в том числе на русском и английском языках. Также посмотреть речь президента в прямом эфире можно было на официальных страницах главы государства в социальных сетях.




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