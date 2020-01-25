17:56 25 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Узбекские спортсмены на Параазиатских играх

Спортсмены-чемпионы смогут поступать в вузы без экзаменов

НОК Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
5810
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/966/01/9660147.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200125/13298434/Sportsmeny-chempiony-smogut-postupat-v-vuzy-bez-ekzamenov.html

Спортсмены, ставшие за последние три года победителями и призерами международных турниров по олимпийским и паралимпийским видам спорта будут приниматься без вступительных экзаменов в ВОУ.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Согласно Указу главы государства, школы и ВОУ будут специализироваться не менее чем на одном приоритетном, перспективном, развивающемся виде спорта, в том числе национальных видах спорта.

Процедура определения гормона роста в сыворотке крови в лаборатории анализа пептидного допинга
© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане внедряется система отбора проб допинг-тестов - Указ

С 1 февраля 2020 года:
- учащиеся-спортсмены, ставшие за последние три года победителями и призерами (1–3-е места) Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, чемпионатов мира, Азии, республики по олимпийским и паралимпийским видам спорта будут приниматься без вступительных экзаменов на основе дополнительного государственного гранта в финансируемые за счет средств Государственного бюджета ВОУ (помимо медицинского направления);

По результатам республиканского этапа "Детских спортивных игр" по командным игровым видам спорта:

победителям (1-е место) будет предоставлен действительный в течение 3 лет сертификат, дающий право на получение максимального балла по предмету специализации сферы на вступительных экзаменах в ВОУ;

- учителя физкультуры, подготовившие победителей и призеров (1–3-е места) будут награждены единовременными денежными премиями в размере 6-кратного минимального размера оплаты труда за 1-е место, 4-кратного – за 2-е место и 3-кратного – за 3-е место;

Баходир Джалолов
Федерация бокса Узбекистана
В Узбекистане назван лучший спортсмен года

- учителям физкультуры общеобразовательных школ и тренерам спортивных образовательных учреждений, подготовившим победителей и призеров (1–3-е места) предметной олимпиады по физической культуре, проводимой среди учащихся общеобразовательных школ, будут предоставлены квалификационные категории без привлечения их к квалификационной аттестации;

- преподавателям кафедр по направлению физической культуры и спорта, подготовившим студентов ВОУ, ставших победителями республиканских (1-е место) и международных соревнований по олимпийским видам спорта очередных ученых званий (доцента, профессора) будут присвоены напрямую.

Теги:
Президент, Указ, Узбекистан, спорт, Спортсмен



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина везет ослабевшего от голода мужа в дни блокады Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные фото блокадного Ленинграда
Владимир Путин поднял фуражку офицера палестинского караула
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться