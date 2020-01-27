Названы лучшие рестораны Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Ташкенте снова вручили ресторанную премию Meal&Drinks Choice-2019, пишет MyDay.uz.
Цель премии — отметить лучшие заведения за год и популяризировать ресторанную индустрию в Ташкенте.
Три месяца народ голосовал за любимые заведения на сайте award.myday.uz в 11 номинациях. Первый и второй этапы премии завершились в декабре 2019-го, всего было зафиксировано 55 тысяч голосов. На этом этапе определились победители и финалисты народного голосования.
Победители
Лучшее кафе
Paul - Лауреат
Breadly
Чайкоф
Лучшее заведение быстрого питания
Чебуречная №1 - Лауреат
Fish&Bread
Chopar Pizza
Лучший интерьер заведения
Nobile - Лауреат
Куранты
Голубые Купола
Лучший бар
The Bar - Лауреат
Sette Bar
Куранты
Лучше заведение паназиатской кухни
Hori - Лауреат
HUMO Restaurant
Teppanyaki
Лучшее заведение европейской кухни
Nobile - Лауреат
Куранты
L'Opera
Лучшее заведение национальной кухни
Caravan - Лауреат
Cafe Aksu
Rayhon miliy taomlar
Открытие года
Paul - Лауреат
Khanstvo Manas
HUMO Restaurant
Тренд года: клубные рестораны
Queens - Лауреат
7 пятниц
GOSTY Restaurant
"За вклад в ресторанную индустрию" - Бердан Секеров, основатель ресторана ARISTON
Лучшее заведение: выбор рестораторов - Paul
Лучший шеф повар - Лазиз Гулямов
Гран-при "Лучшее заведение года" - Nobile