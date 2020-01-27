Названы лучшие рестораны Узбекистана

Цель премии — отметить лучшие заведения за год и популяризировать ресторанную индустрию в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Ташкенте снова вручили ресторанную премию Meal&Drinks Choice-2019, пишет MyDay.uz.

Цель премии — отметить лучшие заведения за год и популяризировать ресторанную индустрию в Ташкенте.

Три месяца народ голосовал за любимые заведения на сайте award.myday.uz в 11 номинациях. Первый и второй этапы премии завершились в декабре 2019-го, всего было зафиксировано 55 тысяч голосов. На этом этапе определились победители и финалисты народного голосования.

Победители

Лучшее кафе

Paul - Лауреат

Breadly

Чайкоф

MyDay.uz В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

Лучшее заведение быстрого питания

Чебуречная №1 - Лауреат

Fish&Bread

Chopar Pizza

Facebook Чебуречная №1, Ташкент

Лучший интерьер заведения

Nobile - Лауреат

Куранты

Голубые Купола

Facebook Куранты, Ташкент

Лучший бар

The Bar - Лауреат

Sette Bar

Куранты

Facebook The Bar, Ташкент

Лучше заведение паназиатской кухни

Hori - Лауреат

HUMO Restaurant

Teppanyaki

Facebook Hori, Ташкент

Лучшее заведение европейской кухни

Nobile - Лауреат

Куранты

L'Opera

Facebook L'Opera, Ташкент

Лучшее заведение национальной кухни

Caravan - Лауреат

Cafe Aksu

Rayhon miliy taomlar

Афиша.уз Caravan, Ташкент

Открытие года

Paul - Лауреат

Khanstvo Manas

HUMO Restaurant

Anton Bedritskiy/Facebook HUMO Restaurant

Тренд года: клубные рестораны

Queens - Лауреат

7 пятниц

GOSTY Restaurant

Facebook Queens, Ташкент

"За вклад в ресторанную индустрию" - Бердан Секеров, основатель ресторана ARISTON

Лучшее заведение: выбор рестораторов - Paul

Лучший шеф повар - Лазиз Гулямов

Гран-при "Лучшее заведение года" - Nobile