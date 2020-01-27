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Nobile, Ташкент

Названы лучшие рестораны Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13306569/Stali-izvestny-luchshie-restorany-Uzbekistana.html

Цель премии — отметить лучшие заведения за год и популяризировать ресторанную индустрию в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Ташкенте снова вручили ресторанную премию Meal&Drinks Choice-2019, пишет MyDay.uz.

Цель премии — отметить лучшие заведения за год и популяризировать ресторанную индустрию в Ташкенте.

Три месяца народ голосовал за любимые заведения на сайте award.myday.uz в 11 номинациях. Первый и второй этапы премии завершились в декабре 2019-го, всего было зафиксировано 55 тысяч голосов. На этом этапе определились победители и финалисты народного голосования.

Победители

Лучшее кафе

Paul - Лауреат

Breadly

Чайкоф

В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul
MyDay.uz
В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

Лучшее заведение быстрого питания

Чебуречная №1 - Лауреат

Fish&Bread

Chopar Pizza

Чебуречная №1, Ташкент
Facebook
Чебуречная №1, Ташкент

Лучший интерьер заведения

Nobile - Лауреат

Куранты

Голубые Купола

Куранты, Ташкент
Facebook
Куранты, Ташкент

Лучший бар

The Bar - Лауреат

Sette Bar

Куранты

The Bar, Ташкент
Facebook
The Bar, Ташкент

Лучше заведение паназиатской кухни

Hori - Лауреат

HUMO Restaurant

Teppanyaki

Hori, Ташкент
Facebook
Hori, Ташкент

Лучшее заведение европейской кухни

Nobile - Лауреат

Куранты

L'Opera

L'Opera, Ташкент
Facebook
L'Opera, Ташкент

Лучшее заведение национальной кухни

Caravan - Лауреат

Cafe Aksu

Rayhon miliy taomlar

Caravan, Ташкент
Афиша.уз
Caravan, Ташкент

Открытие года

Paul - Лауреат

Khanstvo Manas

HUMO Restaurant

HUMO Restaurant
Anton Bedritskiy/Facebook
HUMO Restaurant

Тренд года: клубные рестораны

Queens - Лауреат

7 пятниц

GOSTY Restaurant

Queens, Ташкент
Facebook
Queens, Ташкент

"За вклад в ресторанную индустрию" - Бердан Секеров, основатель ресторана ARISTON

Лучшее заведение: выбор рестораторов - Paul

Лучший шеф повар - Лазиз Гулямов

Гран-при "Лучшее заведение года" - Nobile

Nobile, Ташкент
facebook
Nobile, Ташкент
Теги:
клуб, еда, кафе, ресторан, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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