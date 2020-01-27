Около пяти тысяч узбекистанцев переехали жить в Россию в 2019 году

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства в Россию в 2019 году, сократилось в 1,8 раза, до 5 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета республики по статистике.
"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 13,246 тысячи человек. Из этого числа в Россию выехало 37,7%, или 4,99 тысячи человек", — говорится в сообщении Госкомстата.
Число жителей, переехавших жить в Узбекистан из-за рубежа в 2019-м, снизилось на 11% — до 2,527 тысячи, в том числе из РФ — до 588 человек (минус 14,3%).
Ранее комитет сообщал, что численность русских в Узбекистане с 1991 по 2017 годы сократилась в 2,2 раза — до 730 тысяч человек. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 гг., когда их число снизилось в 1,9 раза — до 837,5 тысячи человек.
Численность постоянного населения республики в настоящее время составляет 33,9 миллиона человек.