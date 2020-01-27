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Около пяти тысяч узбекистанцев переехали жить в Россию в 2019 году

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13307243/Goskomstat-skolko-grazhdan-Uzbekistana-pereekhali-zhit-v-Rossiyu-v-2019-godu.html

По данным Госкомстата республики, в 2018-м на ПМЖ за рубеж из Узбекистана выехали 19,006 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства в Россию в 2019 году, сократилось в 1,8 раза, до 5 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета республики по статистике.

"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 13,246 тысячи человек. Из этого числа в Россию выехало 37,7%, или 4,99 тысячи человек", — говорится в сообщении Госкомстата.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
Стала известна численность постоянного населения Узбекистана
По данным статистического ведомства, в 2018-м на ПМЖ за рубеж из Узбекистана выехали 19,006 тысячи человек, в том числе в РФ — 47,2%, или 8,97 тысячи человек. Таким образом, число выехавших в Россию за год сократилось в 1,8 раза.

Число жителей, переехавших жить в Узбекистан из-за рубежа в 2019-м, снизилось на 11% — до 2,527 тысячи, в том числе из РФ — до 588 человек (минус 14,3%).

Ранее комитет сообщал, что численность русских в Узбекистане с 1991 по 2017 годы сократилась в 2,2 раза — до 730 тысяч человек. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 гг., когда их число снизилось в 1,9 раза — до 837,5 тысячи человек.

Численность постоянного населения республики в настоящее время составляет 33,9 миллиона человек.

Теги:
ПМЖ, Экономика, Узбекистанцы, Узбекистан, Россия



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