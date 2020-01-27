Сколько в среднем зарабатывают узбекистанцы - Госкомстат

За январь-декабрь 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Республике Узбекистан составила 2,32 млн сумов и выросла, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, на 27,5%.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Ниже республиканского уровня среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - на 34%, услуг по проживанию и питанию – на 24,6%, в сфере образования – на 20,8%, сообщает Госкомстат.

Выше республиканского уровня зарплата наблюдается в банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической деятельности – на 106,4%, в информации и связи - на 70,9%.

Результаты анализа показали, что рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдался по всем видам экономической деятельности.

В отдельных регионах относительно низкий уровень начисленной заработной платы, по сравнению со среднереспубликанским, сложился в ряде видов деятельности. Так, в Джизакской области ниже среднереспубликанского уровня он составил в промышленности на 36,4%, строительстве - на 28,2%, перевозках и хранении - на 49,2%, информации и связи - на 49,1%.

В сфере образования среднемесячная начисленная заработная плата составила 1,84 млн сумов и увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 33,3%.

Выше среднереспубликанского уровня среднемесячная начисленная заработная плата в данной сфере сложилась в Ташкенте - 131,1%, Ташкентской - 103,1%, Джизакской - 101,5%, Сырдарьинской - 101,0% и Наманганской – 100,8% областях.

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Наряду с этим в девяти регионах страны уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы был в данной сфере ниже среднереспубликанского. Значительно ниже уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по образованию сложился в Сурхандарьинской – 95,4%, Хорезмской - 93,9%, Ферганской – 92,0% и Кашкадарьинской – 90,5% областях по сравнению со среднереспубликанским.