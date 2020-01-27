Стартовали продажи первых в Узбекистане пикапов ISUZU D-Max от SamAuto

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В ноябре 2019 года компания SamAuto презентовала пикапы ISUZU D-Max и объявила об открытии предзаказа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Автомобили доступны в трех модификациях и семи цветах, а цены варьируются в диапазоне от 270 до 380 млн сумов.
В период с 20 по 24 января текущего года завод SamAuto впервые осуществил отгрузку новых автомобилей.
В первую партию вошли 9 пикапов. Покупатели отдали предпочтение модификации D-MAX IRBIS, оснащенной двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, двигателем объемом 3 литра и автоматической коробкой передач. Грузоподъемность D-MAX IRBIS составляет 865 кг.
Реализацией пикапов в Узбекистане занимаются 8 дилерских центров, расположенных в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Ургенче.