ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В ноябре 2019 года компания SamAuto презентовала пикапы ISUZU D-Max и объявила об открытии предзаказа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Автомобили доступны в трех модификациях и семи цветах, а цены варьируются в диапазоне от 270 до 380 млн сумов.

SamAuto Стартовали продажи первых в Узбекистане пикапов ISUZU D-Max от SamAuto

В период с 20 по 24 января текущего года завод SamAuto впервые осуществил отгрузку новых автомобилей.

В первую партию вошли 9 пикапов. Покупатели отдали предпочтение модификации D-MAX IRBIS, оснащенной двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, двигателем объемом 3 литра и автоматической коробкой передач. Грузоподъемность D-MAX IRBIS составляет 865 кг.

Реализацией пикапов в Узбекистане занимаются 8 дилерских центров, расположенных в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Ургенче.