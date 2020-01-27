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Участок железнодорожного пути, архивное фото

В столичной области электричка загорелась на ходу - видео

© Sputnik / Юрий Лашов
Общество
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/601/74/6017410.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13312671/V-stolichnoy-oblasti-elektrichka-zagorelas-na-khodu---video.html

ЧП произошло в субботу в поселке "Назарбек" Ташкентской области. Момент, когда огненный поезд проезжал железнодорожный переезд, попал на камеры пользователей Сети.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В СМИ распространился ролик, на которой видно, как горит поезд. Сообщается, что возгорание произошло в кабине машиниста локомотива на ж/д переезде в поселке "Назарбек" в Ташкентской области.

По сообщению пресс-службы "Узбекистон темир йуловчи", 25 января около 14.20 произошло возгорание только во второй кабине электро-маневрового локомотива ВЛ-60 2157.

Предварительной причиной возникновения пожара является короткое замыкание в отопительной системе кабины.

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"В высоковольтной камере машинного отсека возгорания не произошло. Огонь был быстро локализован силами пожарных подразделений," – говорится в сообщении.

Теги:
ЧП, электричка, Узбекистон темир йуллари



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