В столичной области электричка загорелась на ходу - видео

ЧП произошло в субботу в поселке "Назарбек" Ташкентской области. Момент, когда огненный поезд проезжал железнодорожный переезд, попал на камеры пользователей Сети.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В СМИ распространился ролик, на которой видно, как горит поезд. Сообщается, что возгорание произошло в кабине машиниста локомотива на ж/д переезде в поселке "Назарбек" в Ташкентской области.

По сообщению пресс-службы "Узбекистон темир йуловчи", 25 января около 14.20 произошло возгорание только во второй кабине электро-маневрового локомотива ВЛ-60 2157.

Предварительной причиной возникновения пожара является короткое замыкание в отопительной системе кабины.

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"В высоковольтной камере машинного отсека возгорания не произошло. Огонь был быстро локализован силами пожарных подразделений," – говорится в сообщении.