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Пункт таможенного оформления на границе

Сколько времени занимает таможенное оформление авто в Узбекистане

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13314703/Skolko-vremeni-zanimaet-tamozhennoe-oformlenie-avto-v-Uzbekistane.html

В среднем на таможенное оформление одного транспортного средства в прошлом году уходило почти 23 минуты: по 18,4 минуты — на легковые машины, по 26,2 минуты — на грузовики.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Государственном таможенном комитете (ГТК) Узбекистана рассказали, сколько времени тратилось в среднем на оформление легковых и грузовых машин на пограничных постах в 2019 году. Отчеты опубликованы на Портале открытых данных.

По данным ведомства, за 12 месяцев через посты проехало около 1,4 миллиона транспортных средств (порядка 824 тысяч легковушек и 514 тысяч грузовиков).

В среднем на таможенное оформление одного транспортного средства уходило почти 23 минуты: по 18,4 минуты — на легковые машины, по 26,2 минуты — на грузовики.

Ранее в ГТК подробно рассказали, как формируется размер таможенных платежей, взимаемых с физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и багаже через пункты пропуска на госгранице республики.

Теги:
грузовик, автомобили, Государственный таможенный комитет, Таможня, Узбекистан



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