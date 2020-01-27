Сколько времени занимает таможенное оформление авто в Узбекистане

В среднем на таможенное оформление одного транспортного средства в прошлом году уходило почти 23 минуты: по 18,4 минуты — на легковые машины, по 26,2 минуты — на грузовики.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Государственном таможенном комитете (ГТК) Узбекистана рассказали, сколько времени тратилось в среднем на оформление легковых и грузовых машин на пограничных постах в 2019 году. Отчеты опубликованы на Портале открытых данных.

По данным ведомства, за 12 месяцев через посты проехало около 1,4 миллиона транспортных средств (порядка 824 тысяч легковушек и 514 тысяч грузовиков).

В среднем на таможенное оформление одного транспортного средства уходило почти 23 минуты: по 18,4 минуты — на легковые машины, по 26,2 минуты — на грузовики.

Ранее в ГТК подробно рассказали, как формируется размер таможенных платежей, взимаемых с физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и багаже через пункты пропуска на госгранице республики.