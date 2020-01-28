В Бухаре опровергли случаи заражения китайским коронавирусом

Молодой человек, студент одного из местных вузов, распространил непроверенную информацию, чем вызвал панику среди жителей города.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Бухаре сотрудники органов внутренних дел опровергли информацию о появлении в городе коронавируса 2019-nCoV, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Разоблачительный репортаж опубликован на Telegram-канале.

Поводом для проведения проверки стало видео , в котором молодой человек призывает бухарцев быть осторожными в связи с появлением в городе коронавируса из Китая. На кадрах он утверждает, что случай заражения зафиксирован в городском перинатальном центре. Парень призвал всех соблюдать правила гигиены, носить медицинские маски, обходить стороной бездомных животных и не есть уличный фастфуд.

"Это может быть опасным, потому что мы не знаем, как эта болезнь переносится, и не знаем, есть ли лекарство от этой болезни именно в Бухаре", — говорит молодой человек.

Сотрудники органов внутренних дел нашли автора этого видео — Сардора Пулатова, студента одного из местных вузов — и провели с ним профилактическую беседу. По словам молодого человека, слухи о появлении китайского коронавируса в Бухаре дошли до него "где-то на улице" во время разговора со сверстниками.

Разобравшись в ситуации, правоохранительные органы оперативно подготовили и распространили опровержение. В нем тот же молодой человек признается в своей неправоте, называет предыдущее сообщение "ложью" и просит прощения за распространение недостоверной информации, которая спровоцировала панику.

Все сказанное им подтверждает и представитель городского родильного комплекса Гульчехра Сайфуллаева. По словам врача, за последние несколько дней в Бухаре действительно скончались два человека, однако причиной в обоих случаях был не коронавирус.

"Одна женщина умерла в городском родильном комплексе от постгриппозной пневмонии. Эта была очень тяжелая форма, молниеносное течение. Почти десять дней она лечилась дома и в частной клинике, поступила в роддом уже в очень тяжелом состоянии. Мы не смогли ее спасти. Другой случай произошел в перинатальном центре. Там тоже была женщина с очень тяжелой пневмонией после острого респираторного заболевания", — рассказала Сайфуллаева.

Доктор также заявила, что на территории Узбекистана случаев завоза из КНР коронавируса зафиксировано не было.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Впоследствии было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4 515 человек. Умерли 106 пациентов.

Вирус уже распространился и за пределы КНР. Случаи заражения зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По данным властей Узбекистане, в стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить случаи завоза коронавируса. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано временно не посещать без необходимости Китай и другие страны.