В Узбекистане можно будет приобрести электронную страховку

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления Кабмина, согласно которому у автовладельцев появится возможность приобретать страховку через сайт или мобильное приложение страховщика.
Осуществить приобретение страховки можно через персональный кабинет, а при покупке можно будет выбрать любую форму оплаты.
Преимущества приобретения Е-полиса в режиме онлайн:
Е-полис приравнивается к договору страхования на бумажном носителе;
при уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в электронном виде страхователям предоставляется скидка в размере 10% от суммы страховой премии;
Е-полис вступает в силу по истечении 48 часов с момента заключения договора в электронном виде;
страховые организации обязаны обеспечить реализацию и оформление Е-полиса только на официальном сайте страховой организации;
Е-полис не заключается с владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Узбекистана;
для предъявления Е-полиса необходимо распечатать документ на бумаге или иметь его либо на электронном носителе, либо в другой визуальной форме (например, достаточно сохранить его на свой мобильный телефон).