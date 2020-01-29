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Страховой полис

В Узбекистане можно будет приобрести электронную страховку

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13330248/V-Uzbekistane-mozhno-budet-priobresti-elektronnuyu-strakhovku.html

Для предъявления Е-полиса необходимо распечатать документ на бумаге или иметь его либо на электронном носителе, либо в другой визуальной форме (например, достаточно сохранить его на свой мобильный телефон).

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления Кабмина, согласно которому у автовладельцев появится возможность приобретать страховку через сайт или мобильное приложение страховщика.  

Осуществить приобретение страховки можно через персональный кабинет, а при покупке можно будет выбрать любую форму оплаты.

Преимущества приобретения Е-полиса в режиме онлайн:

Е-полис приравнивается к договору страхования на бумажном носителе;

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при уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в электронном виде страхователям предоставляется скидка в размере 10% от суммы страховой премии;

Е-полис вступает в силу по истечении 48 часов с момента заключения договора в электронном виде;

страховые организации обязаны обеспечить реализацию и оформление Е-полиса только на официальном сайте страховой организации;

Е-полис не заключается с владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Узбекистана;

для предъявления Е-полиса необходимо распечатать документ на бумаге или иметь его либо на электронном носителе, либо в другой визуальной форме (например, достаточно сохранить его на свой мобильный телефон).

Теги:
автомобили, Кабинет Министров Узбекистана, проект, Узбекистан, страхование



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