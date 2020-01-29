19:23 29 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Показатели сейсмографа во время землетрясения

Ташкент снова ощутил подземные толчки - МЧС

МЧС Узбекисана
Общество
Получить короткую ссылку
54510
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/816/40/8164065.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13331589/Tashkent-snova-oschutil-podzemnye-tolchki---MChS.html

Сегодня в 14.10 по ташкентскому времени (29.01.2020 в 09.10 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистан-Афганистан пограничной области.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Ташкент вновь "потрясло". Землетрясение ощутили жители ряда других городов Узбекистана. Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу сразу дал заключение:

29.01.2020 в 14.10 по ташкентскому времени (29.01.2020 в 09.10 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистан-Афганистан пограничной области.

Координаты: 38,40 градуса северной широты, 70,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина h=60 км. Расстояние от Ташкента 344 км в южном направлении.

© Sputnik / Sertac Kayar
Мощнейшее землетрясение в Турции - кадры последствия ЧП
8

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 344 км - 2 балла;
Наманган: 299 км - 2 балла;
Андижан: 298 км - 2 балл;
Фергана: 238 км - 3 балла;
Гулистан: 287 км - 2 балла;
Джизак: 315 км - 2 балла;
Самарканд: 356 км - 2 балла;
Термез: 332 км - 2 балла;
Карши: 434 км - 2 балла.

Повреждения зданий и строений не зафиксированы. 

Напомним, несколько дней назад в Ташкенте также произошло землетрясение. Эпицентр находился в Таджикистане. Магнитуда составила 5,5. Глубина подземного толчка - около 10 км. Расстояние от Ташкента 317 км в юго-восточном направлении.

Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан, землетрясение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться