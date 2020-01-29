Ташкент снова ощутил подземные толчки - МЧС

Сегодня в 14.10 по ташкентскому времени (29.01.2020 в 09.10 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистан-Афганистан пограничной области.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Ташкент вновь "потрясло". Землетрясение ощутили жители ряда других городов Узбекистана. Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу сразу дал заключение:

29.01.2020 в 14.10 по ташкентскому времени (29.01.2020 в 09.10 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистан-Афганистан пограничной области.

Координаты: 38,40 градуса северной широты, 70,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина h=60 км. Расстояние от Ташкента 344 км в южном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 344 км - 2 балла;

Наманган: 299 км - 2 балла;

Андижан: 298 км - 2 балл;

Фергана: 238 км - 3 балла;

Гулистан: 287 км - 2 балла;

Джизак: 315 км - 2 балла;

Самарканд: 356 км - 2 балла;

Термез: 332 км - 2 балла;

Карши: 434 км - 2 балла.

Повреждения зданий и строений не зафиксированы.

Напомним, несколько дней назад в Ташкенте также произошло землетрясение. Эпицентр находился в Таджикистане. Магнитуда составила 5,5. Глубина подземного толчка - около 10 км. Расстояние от Ташкента 317 км в юго-восточном направлении.