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Заключенные в колонии

В Узбекистане заключенные снова будут получать пенсии

Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13332075/V-Uzbekistane-zaklyuchennye-snova-budut-poluchat-pensii.html

На территории республики сегодня действуют 25 колоний-поселений, в которых свыше 300 осужденных достигли пенсионного возраста.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане 68 заключенным снова будет выплачиваться пенсия, пишет УзА.

"Отныне районными, городскими отделами Пенсионного фонда 37 гражданам, отбывающим наказание в колониях-поселениях, будет назначена пенсия. Будет восстановлена ранее приостановленная выплата пенсий 31 осужденному", - рассказал глава отдела исполнительного аппарата внебюджетного Пенсионного фонда Шухрат Утаганов.

Он отметил, что 62 гражданина из этого списка будут получать пенсионные выплаты по возрасту, остальные шесть - по инвалидности.

На сегодняшний день обращения поступили из колоний-поселений, расположенных в Республике Каракалпакстан, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской областях. 

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Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" был принят 28 августа 2019 года.

Документ предоставил право назначения пенсии лицам, приговоренным к тюремному заключению и отбывающим наказание в колониях-поселениях.

Кроме того, закон восстановил право выплаты пенсии, приостановленной на момент лишения свободы.

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Теги:
пенсия, заключенный, тюрьма



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