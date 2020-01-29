Открыт набор в Ташкентский академический лицей при МВД Узбекистана

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в отборе, могут обращаться с заявлением в период с 1 февраля по 15 апреля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Начинается набор и прием заявлений у кандидатов, желающих участвовать в конкурсе для поступления в 1-й Ташкентский академический лицей при МВД Узбекистана.

На учебу принимаются кандидаты, заканчивающие девятый класс общеобразовательного учреждения, имеющие постоянную прописку в столице, признанные годными к учебе по состоянию здоровья, прошедшие предварительный специально-профессиональный отбор и тестирование.

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в отборе, могут подать заявление в период с 1 февраля по 15 апреля 2019 года в комиссию по проведению предварительного отбора, организованную в Управлении кадров ГУВД города Ташкента.

Управление кадров расположено по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Саид Барака, дом №7.

Список необходимых документов и детали тестирования можно посмотреть на сайте ГУВД Ташкента.