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Дежурная часть ГУ МВД по г. Москве

Открыт набор в Ташкентский академический лицей при МВД Узбекистана

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13333093/Otkryt-nabor-v-Tashkentskiy-akademicheskiy-litsey-pri-MVD-Uzbekistana.html

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в отборе, могут обращаться с заявлением в период с 1 февраля по 15 апреля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Начинается набор и прием заявлений у кандидатов, желающих участвовать в конкурсе для поступления в 1-й Ташкентский академический лицей при МВД Узбекистана.

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На учебу принимаются кандидаты, заканчивающие девятый класс общеобразовательного учреждения, имеющие постоянную прописку в столице, признанные годными к учебе по состоянию здоровья, прошедшие предварительный специально-профессиональный отбор и тестирование.

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в отборе, могут подать заявление в период с 1 февраля по 15 апреля 2019 года в комиссию по проведению предварительного отбора, организованную в Управлении кадров ГУВД города Ташкента.

Управление кадров расположено по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Саид Барака, дом №7.

Список необходимых документов и детали тестирования можно посмотреть на сайте ГУВД Ташкента.

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Теги:
учеба, Образование, Первый Ташкентский академический лицей при МВД, МВД Узбекистана



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