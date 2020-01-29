Спасатели извлекли людей из-под снежной лавины - учения МЧС

По сценарию учений огнеборцы МЧС оперативно потушили воспламенившийся в результате ДТП автобус и эвакуировали из него пассажиров.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. На перевале "Тахтакорача", который расположен на отрезке пути автодороги "Ташкент – Термез" состоялись тактико-специальные учения (ТСУ) Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В процессе ТСУ группы специалистов из ряда профильных структур ГСЧС отрабатывали действия по трем эпизодам.

Так, согласно легенде учений спасатели МЧС благополучно извлекли несколько человек из-под снежной лавины, оказав им первую медицинскую помощь, а после передали их подоспевшей к этому времени карете скорой помощи.

Также по сценарию учений огнеборцы МЧС оперативно потушили воспламенившийся в результате ДТП автобус и эвакуировали из него пассажиров. В третьем эпизоде спецтехника провела расчистку заснеженного участка автодороги.

В процессе ТСУ было задействовано около 40 единиц техники и более 130 человек из разных служб ГСЧС.