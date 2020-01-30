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"Грунт с человеческими костями": хокимият Ташкента раскрыл подробности

Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200130/13340508/Grunt-s-chelovecheskimi-kostyami-khokimiyat-Tashkenta-raskryl-podrobnosti.html

На территории самой мечети не было никаких захоронений, и в грунте, вывезенном отсюда, не могло быть человеческих останков.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Хокимият Ташкента опроверг информацию о том, что грунт с человеческими костями, якобы с кладбища, был привезен к детскому саду №451 и близлежащим жилым домам, сообщается в Telegram-канале.

Ранее в Сети появилось видео, на котором отмечалось, что под ворота детсада №451 привезли землю с кладбища. В ролике также говорилось, что в привезенной земле были обнаружены человеческие кости.

"Мы выехали на территорию махалли "Элобод" Мирзо-Улугбекского района, чтобы прояснить ситуацию.
Как оказалось, здесь находилась известная местным жителям мечеть "Мулла Косим" (Mulla Qosim), построенная в непосредственной близости с кладбищем. По причине того, что мечеть была совсем небольшой и ветхой, было запланировано строительство новой мечети площадью 0,55 гектара.
К строительству привлекли технику, которая не работала на местах захоронения. Кроме того, по словам местного старейшины и работника кладбища, все работы вблизи кладбища проводились в присутствии родственников, захороненных на данном кладбище людей", - говорится в сообщении.

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Старейшина махалли и смотритель кладбища, комментируя данный инцидент, сообщили, что на территории самой мечети не было никаких захоронений, и в грунте, вывезенном отсюда, не могло быть человеческих останков.

Так же была изучена информация, связанная с обнаружением костей на горке земли, высыпанной напротив ДОО №451.

"Грунт, выгруженный на улице, указанной на видео в соцсетях, не имеет никакого отношения к земле на территории бывшей мечети. Он был привезен с ближайших строительных площадок, где вырыли котлован. Грунт привезли в целях облагораживания территории, оставшейся от демонтированных гаражей", - говорится в сообщении.

Во время выборочных раскопок горок с землей кости найдены не были. При разравнивании горок с помощью экскаватора кости также не обнаружены.

Теги:
видеоролик, Видео, Хокимият Ташкента, Хокимият, хокимият, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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