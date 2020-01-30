Занимался спортом и был примером для всех — Лола Каримова-Тилляева об отце

Дочь первого президента рассказала о том, как он бросил курить, как регулярно занимался спортом и не любил излишеств.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В день рождения Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева поделилась воспоминаниями о своем отце.

"Сегодня Ваш День Рождения (орфография и пунктуация автора. - Прим. ред.), и достаточно причин помнить и чтить эту дату нам - Вашим детям. Чем больше времени проходит и, чем взрослее я становлюсь, я осознаю мудрость Ваших слов, данных мне советов, а самое главное примера который мне был подан. Я благодарна за это и хочу поделиться некоторыми воспоминаниями со многими теми, кто считает Вас дорогим человеком и чтит Вас, как отца", - написала дочь первого президента Узбекистана в Facebook.

Она рассказала, что в молодости Ислам Каримов, как большинство мужчин, курил папиросы. По ее словам, тогда люди не знали о губительном воздействии курения на организм. Однако когда Каримов узнал, насколько это опасно, то сразу же бросил.

"Ему было 40, тогда же родилась я. Я не помню отца курящим. Я помню только его негативное отношение к этой дурной привычке. Он не любил, когда курят, не терпел табачного запаха. Этим отношением он задал тон всем окружающим на многие годы", - рассказывает дочь первого президента.

По ее словам, отец всегда был за спорт. В молодости Ислам Каримов был борцом и однажды после тренировки, на которой получил перелом, буквально прискакал домой на одной ноге, объяснив супруге, что "не хотел сдаваться". После травмы он ушел из борьбы и перешел на плавание.

"Спорт был для него частью его ежедневного графика. В детстве я помню, как он, работая до ночи, все равно находил время для спорта. Он вставал на тренировки чуть свет и уходил из дома около шести утра. Позже он хорошо играл в большой теннис. Играл до самого конца", - пишет Лола Каримова-Тилляева.

Она вспоминает, что в последние дни жизни отца врачи отмечали, что он физически крепок и что ему никогда не дашь 78 лет. Он аскетично питался, не позволял себе излишеств и не одобрял пиршеств. Застолья накрывались только если был какой-нибудь праздник.

"Его жизненный пример - это уникальное умение подчинять обстоятельства выбранной им цели, не жалея о прошлом, всегда идти вперёд", - говорится в воспоминаниях.

Лола Каримова-Тилляева поблагодарила всех за поздравления и поделилась, что "с трудом сдерживает слезы".